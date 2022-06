Il carattere umano è qualcosa di estremamente complesso, che difficilmente viene definito da una singola parola o termine specifico. Le persone infatti sono considerabili degli “enigmi” unici e quando si prende a esempio una personalità non tutti sono così come appaiono. Se il bipolarismo è considerabile una condizione mentale, pur senza rientrare in questa categoria alcune persone sono note per avere un carattere così diversificato da dare l’impressione di avere due distinte personalità, talvolta opposte. Quali sono segni zodiacali dalla doppia personalità?

I segni zodiacali dalla doppia personalità. Li conosci? Ecco quali sono!

Bilancia

Anche se appaiono molto calmi ed equilibrati, dietro una personalità molto distinta e precisa si nasconde un corredo caratteriale costituito da numerose sfaccettature: quella che emerge in genere è la parte razionale, che fa continuamente “a botte” con quella opposta, istintiva e a tratti aggressiva. Solo alcuni riescono a comprenderlo.

Acquario

Spesso definibili ipocriti in senso stretto, in parte sono “scusabili” perchè nella costante ricerca di un equilibrio spesso perdono la bussola e non appaiono ne carne e ne pesce, ma un mix di stati mentali uniti che appare come qualcosa di indistinto. Ecco perchè sono mediamente incoerenti.

Gemelli

Apparentemente non sembrano curarsi se la mente “cambia aspetto” e decisioni anche più volte in merito ad una situazione in particolare. Gemelli è un segno che comprende il senso della coerenza ma lo intepreta in modo del tutto personale e soggettivo E’ difficile capire quanto ci “metta del suo” e quanto sia imputabile alla propria formazione caratteriale.