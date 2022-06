L’istinto genitoriale viene solitamente associato a quello “materno”, ossia la volontà che generalmente subentra soprtutto nelle donne per una questione “biologica”, essendo le esponenti femminili le “addette” alla nascita, che porta ad essere tendenzialmente protettive nei confronti dei propri figli. Non per tutti questo istinto materno è presente ed è “efficace” allo stesso modo, e non necessariamente chi lo possiede è di riflesso un ottimo genitore. Però lo zodiaco ci aiuta almeno a capire quali sono i segni zodiacali più “materni”

I segni zodiacali più “materni”, quali sono? Ecco la risposta!

Toro

Fin da molto giovani sanno perfettamente, almeno in teoria, cosa significa affrontare genitori. E sicuramente non si tirano indietro, anzi si può dire che “nascono” proprio con una sorta di formazione “professionale” che li porta ad essere piuttosto presenti e anche molto “presi” dalla vita genitoriale, sempre pronti a mettersi in discussione.

Cancro

L’istinto materno è presente anche nei confronti del partner e dei propri cari: Cancro può essere consisderato il “genitore presente” e che si sacrifica in modo molto naturale, per lo zodiaco. A volte però si lasciano prendere anche troppo dalla vita di genitore, dimenticando di “vivere” la propria vita in maniera separata.

Sagittario

L’istinto materno porta, sopratutto le esponenti Sagittario donne a vivere la maternità come una sfida vera e propria, dimostrandosi molto determinate e concentrate nel processo di crescita dei propri figli. A volte sono fin troppo ambiziose nei loro confronti, e sono solite mettere anche molta pressione su di loro, seppur a “fin di bene”.