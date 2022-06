Tutti abbiamo un limite legato alla sopportazione nei confronti dei comportamenti fastidiosi altrui: si può essere dei rompiscatole anche da adulti, anche se solitamente il modus operandi in questo caso è differente rispetto a quando si è molto giovani. Il termine comune “rompiscatole” definisce una tendenza diffusa a creare fastidio in senso generico, che sia a causa di una mancanza di tatto, di tempismo o altro, e può essere più o meno da una volontà precisa. Secondo lo zodiaco sono sopratutto alcuni i segni zodiacali più rompiscatole di altri. Ecco quali.

I segni zodiacali più rompiscatole! Ci sei anche tu?

Sagittario

E’ difficile da “mitigare” al 100 % con l’educazione, pur essendo tendenzialmente un segno che ha tatto. Ma l’indole del Sagittario lo porta ad essere percepiti proprio come un grande rompiscatole sia nei modi, ma anche e sopratutto nella tempistica. Sembra trovarsi nei guai nei momenti meno opportuni e richiede di essere ascoltato proprio quando gli altri sono impegnati.

Bilancia

Fa “strano” vedere Bilancia in una lista del genere? Solo in apparenza: anche se sono persone molto equilibrate, hanno una certa indole di essere dei disturbatori anche se non necessariamente fanno un uso delle parole scomodo: è sopratutto nei gesti che sono soliti reclamare attenzione, supporto o aiuto, ma anche se non vi è una vera motivazione.

Ariete

Consapevoli di esserlo ma non realmente interessati a “porre freno” a questa nomea che li contraddistingue. E’ il carattere stesso dell’Ariete che lo porta ad essere considerato uno dal “poco tatto”. In sua difesa c’è da dire che non lo è in modo selettivo e continua ad essere rompiscatole anche se questo gli causa difficoltà personali.