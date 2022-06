Il legame che prova il gatto con il padrone è di affetto o di dipendenza? ecco la verità

Al contrario di come spesso si pensi, il gatto non è un animale anaffettivo e solitario, anzi molte volte ci da dimostrazione del contrario. Tendenzialmente il nostro felino tenderà ad isolarsi e creare uno stato di indipendenza; ma questo non significa che non accetti di buon grado la compagnia umana!

Come il gatto vede il padrone

Il gatto è sicuramente in grado di riconoscere il proprio padrone attraverso l’odore o attraverso la sua voce. Molto del rapporto dipende da quando il gatto si è staccato dalla sua mamma biologica per vivere con il suo umano. Un gatto piccolo tenderà a vedere nell’uomo una specie di mamma-gatto, un punto importante di riferimento a cui chiedere coccole e viveri. Un gatto che si è relazionato più tardi con l’uomo, resterà sempre un po’ più riservato, ma non per questo non svilupperà un rapporto con lui. In nessun caso il gatto instaurerà una relazione di dipendenza e di fedeltà paragonabile con quella del cane. A seconda del carattere si mostrerà più o meno affettuoso.

A quante persone si affeziona il gatto?

Tendenzialmente il gatto si mostrerà più legato ad una persona in particolare fra tutti i membri della famiglia. Si può capire chi sia il suo preferito osservando da chi va a cercare le coccole, chi chiama quando ha fame e vedendo a chi salirà in braccio quando ne avrà voglia. Però c’è da fare una precisazione: anche se il vostro gatto non coccola altri membri della famiglia, non significa che non si sia affezionato o che non gli voglia bene!

Come capire se il gatto ci vuole bene

Il gatto utilizza molteplici modalità per farci capire che si fida di noi, che ci vuole bene e che ci riconosce come parte della sua famiglia. I più comuni sono i gesti del fare il pane ed il fare le fusa: sono atteggiamenti che indicano piacere e relax, che il gatto riserva alle situazioni ed alle persone che gli forniscono benessere. In caso di gatti riservati o che non apprezzano il contatto fisico, ci sono altri modi per capire che non gli siamo indifferenti. Uno sguardo languido, da lontano, con gli occhi socchiusi, indica che il gatto in nostra presenza si sente al sicuro e che si fida. Alcuni animali, portano in casa animaletti morti: mosche, lucertole, uccellini.

Come dimostrare l’affetto al gatto

Dal canto nostro, ci sono molteplici modi per mostrare l’affetto al nostro felino. Non solo con le coccole e carezze, ma anche con i gesti quotidiani che possano rassicurare il nostro gatto della nostra vicinanza e del nostro prendersi cura di lui. Giocare insieme, provvedere alla sua pappa, garantirgli un accesso alla casa o all’esterno in libertà, e altre cose, sono gesti che il nostro gatto è in grado di riconoscere, e che senza dubbio ci permetteranno di costruire un rapporto con lui.