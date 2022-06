Spesso si usa dire che le donne hanno una marcia in più, in particolar modo nel prevedere le situazioni, oppure nell’ambito logico, riescono a trovare maggiormente sbocchi risolutivi in merito a condizioni di crisi. Non tutti infatti nasciamo con il medesimo acume e senso critico, e lo stesso si può dire quando si parla di intuito. Le donne più intuitive sono coloro che riescono a far emergere segreti e particolarità che sfuggono alla maggior parte delle altre persone, un po’ come delle detective. Quali sono le più intuitive secondo lo zodiaco?

Le donne più intuitive secondo lo zodiaco sono queste 3. Quali?

Acquario

Anche se appaiono “confusionarie” a tratti, le Acquario sanno assolutamente dove andare a parare quando si tratta di risolvere una situazione oppure semplicemente comprendere la natura di un evento. Sono logiche in modo molto approfondito e personale, e non a caso raramente si fanno sorprendere.

Scorpione

Quasi scientifiche per quanto sono schematiche, il loro ragionamento può farle apparire distaccate ma assolutamente analitiche in ogni momento. Anche quando sono apparentemente distratte la loro mente le porta a trarre conclusioni mai troppo affrettate ma con al loro interno sempre un ragionamento logico e sensato.

Pesci

Molto sensibili ma per nulla “separate” dal contesto reale. Pesci non è una chiacchierona, sopratutto quando deve affrontare problemi che non le competono ma anche se appare distaccata, spesso si trova in una condizione di vantaggio quando si tratta di comprendere qualcosa. Ecco perchè la loro presenza è decisamente utile in tutte le situazioni più enigmatiche.