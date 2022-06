Oroscopo Branko domani, 18 giugno 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 18 giugno 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 18 giugno: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata piuttosto faticosa. Nelle prossime ore le stelle ti metteranno alle strette: o dentro o fuori una situazione troppo ambigua. È tempo di prendere una decisione e di liberarsi di persone e situazioni poco chiare.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani dovrai usare la massima cautela, perché potresti imbatterti in spiacevoli contrattempi. Meglio fare molta attenzione, specie se senti mancarti lucidità mentale. Non distrarti durante il giorno, guida con prudenza e concentrati, se dovrai maneggiare oggetti taglienti.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani gli astri ti incoraggeranno a prenderti del tempo per te stesso, per praticare un po’ di sport, occuparti della tua forma fisica. Perché non vai alcune ore in piscina? Il nuoto potrebbe essere lo sport giusto per scaricare la tensione accumulata nel tempo e restituirti un po’ di serenità.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani con la Luna in quadratura occorrerà avere particolare prudenza in amore. Nel corso della giornata potrebbero nascere nuove tensioni che credevi superate. Cerca di mantenere la calma, non perdere la pazienza alla prima provocazione.