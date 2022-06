Oroscopo domani Paolo Fox, 18 giugno 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, sabato 18 giugno 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 18 giugno: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà in opposizione: sarà facile provare un po’ di stress. È probabile che nelle prossime ore non riuscirai a dare il massimo, può capitare di tanto in tanto. Sarà solo una nuvola di passaggio. In realtà niente potrà frenare questa voglia incontenibile di rimetterti in gioco. Sono molti i Leone, lavoratori dipendenti o liberi professionisti, sempre più forti.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani potresti incappare in qualche spesa di troppo. Dovresti evitare di fare passi falsi. Per fortuna Giove non è più contrario. Questo vuol dire che chi ha una questione legale aperta potrà iniziare ad avere soddisfazione. Il lavoro continuerà a scorrere bene, arriveranno conferme, chiamate. Anche in amore le cose andranno meglio. Se sei solo dovresti evitare di essere sempre molto scettico nei confronti dei sentimenti.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovresti cominciare a risolvere tutti i rapporti non attendibili, tagliare i rami secchi, cambiare perfino gruppo. In amore stai recuperando terreno e dal 23 le cose andranno ancora meglio. Nelle coppie si parla di questioni riguardanti casa, proprietà, società. Se qualcuno ti proporrà un progetto, ti converrebbe consultarti con un esperto.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani potresti sentirti ancora un po’ agitato. Tieni duo! Domenica riuscirai a ritrovare la serenità che ti è mancata in questi giorni. Forse soffri del fatto che le persone intorno a te non si fidano del tutto oppure qualcosa non va come vorresti tu. Qualche Scorpione dovrà recuperare nel lavoro, nello studio. Dovresti ritrovare una visione più positiva del futuro.