“Giocare” secondo le regole rappresenta il rispetto delle altrui regole e delle persone in ballo, ed è considerato qualcosa di tendenzialmente molto positivo, anche se non rappresenta solitamente la scelta più semplice. “Imbrogliare” significa ingannare, gabbare qualcuno oppure un sistema nel tentativo di ottenere qualche forma di beneifcio, sia pratico che strettamente legato al proprio appagamento. Le personalità non sono semplici da definire in maniera così netta ma esistono segni zodiacali, secondo l’oroscopo, decisamente più “imbroglioni” di altri. Ecco qualche esempio pratico: quali sono gli imbroglioni più comuni per lo zodiaco?

Quali sono gli “imbroglioni” secondo lo zodiaco? Attenzione, eccoli

Leone

Si considera tendenzialmente onesto e “pulito” moralmente ma questo è possibile perchè è solito essere molto permissivo verso il proprio operato. La morale infatti rappresenta qualcosa di estremamente “liquido” per i nati sotto il segno del Leone che sono i maestri delle eccezioni. Considerano imgrogliare qualcosa di “cattivo” ma solo se si esagera.

Ariete

Essendo ambiziosi, sono soliti prendere qualche scorciatoia, ma rispetto ad altre personalità, l’Ariete non si fa problemi a “imbrogliare” anche le persone che conosce da tempo se è realmente necessario. Se può, ovviamente lo evita, ma se si trova “alle strette” non ci pensa troppo, utilizzando sopratutto un complesso corredo di bugie.

Bilancia

Imbrogliano anche per il puro gusto di farlo ma raramente sono “scoperti” perchè non adottano strategie particolarmente evidenti, essendo molto “sottili”. Bilancia conosce impara dapprima alla perfezione un determinato contesto umano, per poi provare a scoprirne i punti deboli. E’ un imbroglione pianificatore, se necessario.