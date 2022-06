Il basilico è una delle piante “aromatiche” più famose del nostro paese, sopratutto per l’inconfondibile aroma che scaturisce dalle foglie, solitamente di un colore verde brillante. Il “ruolo” di queste piante è indiscutibilmente legato all’alimentazione, in quanto risulta essere un elemento indispensabile per numerose pietanze tipiche del nostro paese, come la pasta e la pizza. Solitamente il basilico viene venduto sotto forma di giovani piantine, anche al supermercato, piante che necessitano in breve tempo di essere rinvasate.

In linea di massima si tratta di un vegetale che non necessita di una cura particolarmente meticolosa anche se si decide di coltivarla a partire dal seme, tuttavia è necessaria comunque un po’ di attenzione: il basilico infatti rappresenta una pianta che tende a “morire” piuttosto facilmente se non opportunamente curata.

Se il basilico muore in fretta è per questi motivi: “assurdo”

Tra le motivazioni che portano una pianta di basilico a morire in maniera spesso inaspettata vi è l’eccesso di umidità. Pur essendo una specie vegetale che predilige gli ambienti leggermente umidi, ha le radici particolarmente “sensibili” all’eccesso di acqua. Com’è noto, le radici costituiscono il principale “organo” utilizzato per il nutrimento che viene assimilato dalle piante. Nel caso del basilico, anche nella stagione estiva conviene sempre tenere il terreno appena leggemente umido, e ancora più importante, bisogna assolutamente evitare i ristagni di acqua, a partire dal vaso che deve essere in grado di lasciar scorrere l’acqua. E’ importante anche un buon mix di terriccio, quello più adatto al basilico deve essere abbastanza acido. Il terreno drenato a sufficienza permette anche alla pianta di “respirare” in maniera adeguata.

Anche una incorretta esposizione ai raggi solari costituisce spesso motivo di deperimento del basilico: ama il sole ma i raggi troppo forti e diretti possono essere fatali: l’ideale è prediligere la mezz’ombra dalle 13 alle 16, e di esporla più direttamente di primo mattino e nel tardo pomeriggio.