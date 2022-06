Considerate le “lampadine naturali” della natura, le lucciole, ossia il nome comune che identifica la specie di insetti che fa parte della famiglia dei Lampiridi, sono indiscutibilmente fonte di grande fascino e suggestione da tantissimi secoli, sopratutto a causa della luce a “intermittenza” che scaturisce dall’addome di questi piccoli animali. Associate anche all’atmosfera estiva ed a un generale contesto “romantico”. L’effetto di iridescenza è dovuto a una reazione chimica tra l’ossigeno assimilato e un enzima, detto luciferasi ed è utilizzato per “segnalare” la fase di accoppiamento ma anche come indicatore della condizione dell’ambiente ad esempio, se c’è smog. Si tratta di insetti delicati, che privilegiano un habitat tranquillo, e che sono anche utili proprio in virtù della loro capacità di “segnalare” eventuale presenza di smog, perchè dove ci sono le lucciole, significa che l’aria è abbastanza pulita.

Se vuoi le lucciole in giardino per un’atmosfera da sogno, ecco cosa devi fare

Non è possibile “allevare” lucciole, ma è sicuramente possibile rendere un particolare habitat maggiormente congeniale a questi animali. Privilegiano ad esempio ambienti tranquilli e aria pulita, quindi sopratutto quelli fuori città. E’ consigliabile piantare delle specie floreali particolarmente “graditi” a questi animali come gelsomino, margherite e campanule, ma anche la lavanda, oltre a piccoli cespugli che possono fungere da “base” per questi insetti. Anche un piccolo laghetto può sicuramente “invogliare” la presenza di questi insetti ma ancora più importante è evitare quanto più possibile fertilizzanti e pesticidi completamente artificiali, visto che le lucciole sono molto selettive agli ambienti umani.