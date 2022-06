Il gelsomino appartiene alla famiglia delle Oleaceae ed è un arbusto sempre verde. Nasce in India, ma successivamente si è sviluppata in tutta Europa. Questa pianta viene apprezzata per il profumo dolce dei fiori bianchi e gialli. Ne esistono almeno 200 specie diverse, ma la più diffusa è lo jasminus officinale che resiste anche a temperature molto fredde. Abbiamo poi il grandiflorue e lo jasminum umile.

In Italia per la prima volta fu portato da Cosimo I de Medici, il quale era molto geloso di questa pianta e non voleva che nessuno la tagliasse così da essere l’unico a possederla. Però un giovane innamorato decise di rubarne un ramo per la sua ragazza è così il gelsomino si diffuse ovunque.

Se vuoi profumare il tuo balcone scegli di piantare il gelsomino: ecco come curarlo

Il gelsomino in vaso è un po’ complicato da coltivare e ha bisogno di tante attenzioni e cure. Infatti, di solito viene coltivato di più in giardino rispetto che in vaso. Ha bisogno di un vaso molto grande, largo circa 30 centimetri, ovviamente poi andrà cambiato ogni volta che la pianta cresce.

Sul fondo bisogna mettere della ghiaia dell’argilla espansa, così da far drenare bene l’acqua. Dopodiché va messo il terriccio con del compost inumidito. Non tutte le specie di gelsomino possono essere coltivare in vaso, quelle preferite il sambac e l’odoratissimum, che sono più delicate e che hanno bisogno di riparo durante l’inverno.

Nel vaso mettere anche dei sostegni di legno, così che la pianta si arrampichi e si estenda in altezza. Se fate la potatura prima della primavera, i fiori compariranno prima. Deve essere posizionato in un posto soleggiato ma senza i raggi diretti del sole è protetta dal vento. Si deve annaffiare la pianta più di una volta a settimana.

Quando la pianta cresce, il rinvaso si deve fare ogni anno. Se la pianta fiorisce in primavera, bisogna farlo a settembre, mentre se la pianta fiorisce in inverno bisogna farlo in primavera. È una pianta che resiste molto bene alle malattie, come agli attacchi di afidi e di insetti. Quindi raramente la troverete malata.