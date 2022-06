SOS formiche: eliminale da casa senza veleno in questo modo, “wow”

Quando lanciamo l’SOS formiche è già troppo tardi perché significa che hanno invaso in file ordinate la nostra abitazione. E per questo è meglio correre subito ai ripari andando a mettere in campo tutti i rimedi naturali che possano aiutarci a vincere questa battaglia. Per fortuna, di rimedi naturali ne esistono di diversi tipi e i prodotti sono tutti disponibili all’interno della nostra dispensa.

Ad avviare l’attacco contro le nostre abitazioni sono le formiche operaie che sono sempre alla ricerca di cibo da immagazzinare per l’inverno. Si dispongono in file ordinate e seguono il percorso tracciato dalla capostipite in maniera solerte. Questo tipico comportamento è per noi una manna dal cielo perché seguendo il loro percorso a ritroso possiamo capire quale sia il luogo di entrata.

Una volta scoperto possiamo mettere in campo le nostri armi così da impedire il passaggio. Per evitare che le formiche si presentino in squadre compatte in casa nostra dobbiamo mettere via tutti i cibi in modo da non lasciare avanzi o piatti i cui profumi possano giungere fin alle attenzioni delle formiche.

SOS Formiche: eliminiamole ma senza usare il veleno

Utilizzare un prodotto chimico per eliminare gli insetti e in questo caso specifico le formiche non è mai la soluzione più ottimale. In primo luogo perché le formiche sono delle ottime mangiatrici di afidi e quindi possono proteggere le nostre piantine dagli attacchi dei parassiti. E poi perché se teniamo degli animali in casa potrebbero accidentalmente ingoiare il veleno il quale è tossico anche per loro. Lo stesso dicasi per i bambini piccoli che potrebbero essere attratti dalla polverina che lasciamo in casa.

Pertanto, affidiamoci ai prodotti naturali che sono lo stesso efficaci. La prima soluzione, quella che funziona il 95% dei casi è utilizzare dei fondi di caffè. L’odore della bevanda energetica è molto forte e poco tollerata dalle formiche. Possiamo mettere i fondi di caffè per smorzare la chiamata SOS formiche.

Basterà posizionare i fondi nei luoghi strategici in cui vediamo maggiormente comparire le formiche nelle finestre, sui davanzali, nel terrazzo o nei fori di aria che ci sono in cucina. Un altro metodo meno efficace è quello di usare il borotalco. Diciamo che la probabilità di efficacia si attesta sul 65%. Però è pericoloso se si hanno animali o bambini piccoli. Come i fondi di caffè va spruzzato il borotalco anche se generalmente è una soluzione adatta ai bagni.

Uno dei metodi preferiti dalle massaie è quella di mescolare una soluzione di aceto di vino bianco dall’intenso profumo e della polvere di peperoncino, meglio se di cayenna. Possiamo spruzzare la soluzione sulle superfici che non si rovinano oppure riempire dei recipienti bassi in modo che le formiche entrando siano impedite dall’odore nauseabondo (per loro).

Potremmo creare dei veri e propri percorsi a ostacoli mescolando tutte queste soluzioni. Non dovranno essere tenute per sempre ma solo fino a quando non vedremo che l’insetto ha cambiato zona e ha quindi rinunciato ad attaccare i nostri spazi abitativi. Manteniamoci pronti però alla prossima battaglia quando si ripresenterà!