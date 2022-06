Ti sei mai chiesto perché tutti hanno una pianta di aloe vera in balcone? Ecco il motivo

Le piante di aloe vera in balcone non sono posizionate solo a scopo ornamentale ma anche perché hanno dei poteri terapeutici importanti. Solo che prima di poter utilizzare il gel che si nasconde all’interno delle foglie devono essere trascorsi cinque anni di maturazione della pianta. Se le preleviamo prima la linfa e il prodotto nutritivo rischia di ammalarsi e di morire.

Ovviamente le foglie di aloe vanno tagliate di tanto in tanto non possiamo spogliare totalmente la pianta trascorsi i cinque anni altrimenti muore. Possiamo prelevare il prodotto una volta ogni tanto e solo in caso di estrema necessità. Sì, perché le proprietà terapeutiche della pianta sono conosciute fin dall’antichità quando veniva usata come panacea per tutti i mali.

Cosa significa avere una pianta di aloe vera in balcone

La pianta di aloe vera in balcone si trova benissimo se la posizione è soleggiata. In caso contrario meglio cambiare posto perché la pianta non sopporta le zone ombreggiate troppo a lungo. La temperatura esterna deve essere anch’essa calda e non deve mai scendere sotto i 20°C. La pianta è tipica delle zone africane e mediterranee per cui se si abita nel nord Italia va lasciata fuori solo in estate. Ma non crediamo che ami le temperature elevate! Il range che sopporta è quello tra i 20°C e i 30°C.

Se riusciamo a sottostare a questi parametri ecco che possiamo avere in casa una pianta dalle virtù terapeutiche incommensurabili. Le foglie nascondono al loro interno una sostanza gelatinosa che è ottima come medicamento sia interno che esterno. Nel senso che possiamo usare il gel come ingrediente per un frullato oppure come crema da stendere su viso e corpo.

Per realizzare il frullato di aloe possiamo sciogliere il gel in un po’ di acqua impreziosita dal limone e bere subito la miscela. Se aspettiamo, i valori nutritivi si ossidano colorando il gel di una tonalità giallo marroncino. Lo stesso vale per il gel usato come crema: va steso subito sulla pelle con un pizzico di olio per il corpo. Il gel, infatti, tende a seccare la pelle ma con l’aggiunta dell’olio la sensazione di secchezza non si presenterà.

Le proprietà nutritive dell’aloe vera

La pianta di aloe vera in balcone ci conferisce tramite il gel interno tantissime proprietà nutrizionali. Estrarre il gel è molto semplice. Basta tagliare la foglia dalla pianta e poi procedere con due tagli, superiore e inferiore, così da eliminare la parte rigida. All’interno vediamo il gel. Togliamolo con un coltello ben affilato e mettiamolo nel bicchiere o in un contenitore.

L’aloe bevuta interviene a fornire antiossidanti e svolge un’azione lassativa andando a rilassare le pareti digestive. Interferisce con la mucosa digestiva riequilibrando il suo PH. Stesa sulla pelle ha delle proprietà emollienti, cicatrizzanti e decongestionanti. L’aloe è utilissima in caso di scottature: interviene subito a curare la pelle. Allo stesso modo agisce sulle ferite, cicatrizzando subito i tessuti rovinati. Ecco perché tutti tengono una pianta di aloe in balcone: è un’alleata preziosa per la nostra salute e quella della nostra famiglia.