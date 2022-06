Il concetto del tasso di cambio rappresenta qualcosa di “teoricamente” quasi semplice ma che in realtà prende in considerazione un numero di fattori non indifferente. Nel mondo della finanza indica un numero di unità di moneta estera che possono essere acquistate con un’unità di moneta nazionale, e uno dei più importanti nel contesto commerciale ed economico è costituito da quello euro-dollaro, chiamato tecnicamente EUR/USD “funziona” sul principale strumento finanziario del mondo, ossia il Forex.

Cosa significa?

Cos’è quindi il cambio euro-dollaro? E’ uno strumento che rappresenta la “forza” e lo stato di “salute” delle due valute, tra le più importanti in assoluto. E’ determinato dalla quantità teorica di euro necessari per poter acquistare un dollaro statunitense. Come facilmente immaginabile, maggiore è questo importo e più “forte” è l’euro rispetto al dollaro, mentre in condizioni opposite è la valuta oltreoceano a trovarsi in una situazione di vantaggio.

I fattori che determinano questo valore sono numerosi, sia economici, quindi legati a valori come l’inflazione delle rispettive realtà ma anche commerciale, ad esempio sono influenzati da eventuali difficoltà di commercio, embarghi e simili. Anche il contesto di guerra influenza sicuramente il termine, che risulta collegato anche al valore dell’oro e del petrolio, due tra le più importanti risorse al mondo.

Anche la stabilità politica influenza molto questo valore, così come i “movimenti” delle rispettive borse valori.

Cambio euro-dollaro è conveniente? Parla l’esperto. “Attenzione”

Il valore attuale è relativamente stabile a 1.04686, in leggero calo nelle ultime settimane: gli States stanno affrontando una crisi economica vera e propria e livelli di inflazione decisamente importanti, mentre l’Europa è ovviamente al centro di diatribe sopratutto commerciali e politiche a causa della guerra in Ucraina, che ha ridefinito gli equilibri legati al commercio. Attualmente il teatro è di difficile definizione, ma nel breve periodo il tasso di cambio si rivela tendenzialmente positivo per l’euro.