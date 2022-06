Sono molte le personalità femminili percepite come “sensibili”, che ancora oggi in moltissimi casi danno vita a svariati stereotipi, ossia preconcetti veri e propri che costituiscono la base del concetto di sesso debole. In realtà sono proprio le donne spesso ad essere più “tenaci” e forti nel senso ampio del termine, e tra queste numerose personalità non si può non citare la categoria di esponenti femminili più severi in assoluto. Una donna severa non lascia mai “correre” niente, è austera e in molti casi anche rigorosa sia con se stessa che con gli altri. Quali sono le donne più severe di tutte?

Conosci le donne più severe dello zodiaco? Sono queste 3!

Vergine

Rigorose, “spartane” ma anche piuttosto eque: infatti sono considerabili molto coerenti seppur severe perchè, molto semplicemente, non danno l’impressione di voler essere più “morbide” in alcuni contesti piuttosto che in altri. La donna Vergine non concepisce il concetto di mediocrità come accettabile.

Cancro

Sono molto severe sopratutto in amore, dove amano sentirsi corteggiate ma anche imprimere una certa personalità nel rapporto di coppia. Non hanno le caratteristiche da “boss” ma sono decisamente pretenziose e quando non sono contente, lo fanno capire con un piglio severo.

Sagittario

Anche la donna Sagittario, quella apparentemente slegata da regolamentazioni sociali “stringenti” ha un proprio “codice di comportamento” che non necessariamente viene percepito come più permissivo rispetto agli altri, anzi. Non perdona mai un errore in modo leggero, ma tende ad “autopunirsi” quando è lei stessa a compiere qualche leggerezza. La Sagittario è una severa “naturale”.