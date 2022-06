Quando si ha un terrazzo piccolo, la preoccupazione più grande e di non riuscirlo a sfruttare al meglio. Soprattutto d’estate, avere uno spazio all’aperto è fondamentale, anche solo per rilassarsi cinque minuti, per cenare o semplicemente per bere una bibita.



Anche se piccolo, arredarlo nel modo giusto lo renderà adatto a tutte le esigenze. Andiamo quindi a vedere come avere una bellissima atmosfera estiva in terrazzo.

Ecco 5 segreti per avere una bellissima atmosfera estiva in terrazzo

Si potrebbe scegliere di utilizzare il bianco, che dona al balcone freschezza e leggerezza. Scegliere questo colore però dipende anche dall’interno, se anche esso è di un colore chiaro, si può considerare una sorta di prolungamento. Il tavolo, le sedie bianche sono l’ideale per creare un’atmosfera super estiva.

In alternativa o comunque se si vuole aggiungere qualcosa di più colorato, si può usare il viola o il verde. Ad esempio il verde acido, raffredda il legno che da più una sensazione di calore.

Basterà qualche cuscino e qualche vaso, per creare un’atmosfera rilassante e leggera, proprio come l’estate.

Si può aggiungere anche un tappeto multicolore, così da ravvivare il tutto e donare più allegria all’ambiente.

Se si vuole esagerare si possono aggiungere anche i cuscini, le lanterne e tutte cose colorate da abbinare al tappeto. Quindi si può scegliere un arredamento total white oppure si può semplicemente abbondare di colori, con un tocco di creatività.

Si può arredare il balcone anche in stile shabby chic. Ideale sono gli arredamenti in legno bianco (anche un po’ vecchi), i cesti, i vecchi vasi in latta o in vetro dove dovranno essere inseriti i fiori rosa o bianchi. Da aggiungere alla lista delle cose da mettere in terrazzo, ovviamente non possono mancare i tappeti e i cuscini. Come decorazione, infine si possono aggiungere dei vecchi oggetti o delle gabbie vecchie da tenere al muro.

Arredamento riciclato

Un’altra fantastica idea ed quella di arredare il nostro terrazzo con oggetti riciclati. Si possono ricavare o costruire delle sedie ‘fai da te’, come anche il tavolo e alcuni mobili da utilizzare per appoggiare le cose. Ad esempio si possono utilizzare dei bancali sovrapposti per creare degli splendidi divani.