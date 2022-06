Il carattere che “mettiamo in mostra” è sostanzialmente quello che verrà interpretato dagli altri che non sempre rappresenta quello “vero”. Se alcune persone sono ad esempio genuinamente gioviali e aperte, molte altre manifestano un atteggiamento chiuso, scostante, insomma burbero. Sono sopratutto gli uomini almeno per la percezione ad apparire tendenzialmente “rudi” e burberi. Anche se non sono così tanti, i segni zodiacali maschili, ossia gli uomini più burberi in assoluto sono i seguenti:

Ecco gli uomini “burberi” dello zodiaco, C’è anche il tuo segno?

Vergine

Distaccati prima che burberi. Vergine è un segno apparentemente tranquillo e pacato, in fondo è la verità. Però è anche “bello tosto” da far cambiare idea e se non è daccordo non ama “addolcire” la pillola, e dimostrarsi critico e anche un po’ caustico fa parte dei nati sotto questo segno così rigoroso e complicato.

Gemelli

Gestisce con molta fatica le proprie emozioni, non perchè abbia “paura” di evidenziarle, quanto sopratutto perchè ne ha veramente tante. Quindi il “sistema di difesa” preferito quando è in difficoltà oppure banalmente quando conosce qualcuno di nuovo, è di “chiudersi a riccio” e di manifestare un certo grado di distacco e poca volontà a dialogare ed esprimersi, che solo gradualmente “viene via”.

Sagittario

Ama fare il duro, anche perchè comprende molto presto nel corso della sua vita che è il lato che resta il più apprezzato. Però è anche un segno orgoglioso, che non ama ricevere ordini e che manifesta il proprio disappunto diventando un burbero vero e proprio.