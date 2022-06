La mente umana è complicatissima, di contro i contesti sociali non sono sempre completamente adatti e compatibili alla nostra indole. Anche per questo motivo essere percepiti come incompresi rappresenta una normalità per tantissime persone, che possono palesare questa sensazione anche per tutta la vita. Questo porta alcuni individui considerabili “incompresi” ad iniziare a dubitare della loro condizione, in sostanza se realmente il problema sono “loro” o gli “altri”. Essere incompresi è frustrante ma rappresenta anche una sorta di “unicità” vera e propria, e sembra essere legata al segno zodiacale: ecco gli incompresi tipici tra i segni.

Ecco i 3 segni più incompresi di tutto lo zodiaco. Ci sei anche tu?

Pesci

E’ “condannato” ad essere percepito come particolare, bizzarro, e comunque troppo sensibile per adattarsi con successo agli standard piuttosto “duri” e definiti del mondo reale. Sono indiscutibilmente dei sognatori ma più di altri si considerano, probabilmente in maniera sensata di essere troppo spesso incompresi.

Scorpione

E’ un incompreso ma non costituisce un “cruccio”, anzi, è quasi orgoglioso perchè ha un’opinione troppo “bacchettona” e rigida del contesto medio umano. Essendo un selettivo nato, quesa tendenza non rappresenta altro che la conferma di essere solitamente nel “giusto” quando si parla di logica. Se qualcuno lo considera “non allineato” Scorpione lo prende come un complimento.

Gemelli

Incompresi ma sicuramente genuini. Gemelli non fa mai niente per provare ad apparire più “allineato” al concetto di normalità ma non per una motivazione precisa: è uno spontaneo nato e puro, e comprende bene che modificare il proprio comportamento non sarebbe affatto utile ma lo renderebbe ancora più impacciato.