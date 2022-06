La luminosità è la quantità di luce presente in un luogo e tutte le piante ne hanno bisogno per crescere. Il sole è la sorgente su luce, ma bisogna precisare che non tutte le piante hanno bisogno di una esposizione diretta al sole.



L’ombra invece, si ottiene quando questa luce è ostacolata da un corpo estraneo, ad esempio un palazzo può fare ombra sul nostro balcone o una siepe. Ci sono circostanze in cui il sole è presente solo in determinate ore del giorno e quindi abbiamo la mezz’ombra.

Ovviamente è possibile coltivare le piante anche se il balcone si trova all’ombra. Bisogna solo informarsi su quale pianta scegliere, dato che alcune odiano il sole e sono più adatte ad essere coltivate all’ombra.

Ovviamente la luce serve alle piante per la fotosintesi, ma andiamo a vedere quali sono le piante che possono essere Premesso che le piante hanno bisogno di luce coltivare all’ombra o a mezz’ombra, così da non rinunciare ad avere un balcone decorato con i fiori.

Ecco le piante che NON devi mai mettere al sole, o moriranno

Tra le piante che non amano il sole diretto troviamo le azalee. Fioriscono in primavera e devono essere messe a dimora all’ombra.

Abbiamo poi l’Aquilegia, la quale è una pianta erbacea perenne. Di solito viene usata per coprire le bordature e preferisce di gran lunga l’ombra. Tra le più diffuse troviamo l’Aquilegia caerulea con fiori bianchi e l’Aquilegia canadensis con i suoi fiori rossi gialli con speroni rossi.

Le camelie sono sempreverdi, che per crescere bene hanno bisogno di una posizione ombreggiata o a mezz’ombra. Odia il sole diretto, soprattutto al mattino, dato che i raggi diretti potrebbero rovinare i fiori della camelia.

La campanella di solito cresce ai piedi degli alberi, come anche il ciclamino e la Dafne. Queste piante possono essere coltivate sia in vaso, che in giardino.