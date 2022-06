Con l’arrivo dell’estate torna anche la voglia di mare ma soprattutto di sole, di abbronzarsi e prendere colore, ma molti non sanno che ci sono comunque delle regole da seguire per non rischiare di poter avere seri problemi con la propria pelle.

Per far sì che la pelle si abbronzi, non è necessario esporsi al sole tutto il giorno, anzi: chi ha la pelle tanto chiara e che si abbronza con difficoltà, saprà difatti che prolungare il numero di tempo al sole non solo non aumenta il colorito della pelle, ma causa eritemi, scottature e consecutive screpolature.

Sfortunatamente la capacità della pelle di abbronzarsi è specificata geneticamente e rimanere al sole più a lungo del dovuto, senza protezione solare o usando prodotti che favoriscono l’abbronzatura, potrebbe portare solo a brutte scottature e metterci in condizione di poter avere rischi inutili per la salute invece che regalarci un bel colorito.

Meglio allora conoscere il proprio fototipo e rispettarlo, applicando sulla pelle una protezione solare giusta al proprio tipo di pelle. La grande notizia è che ci si abbronza anche stando sotto all’ombrellone e anche con le creme solari, ovviamente sempre in base al proprio tipo di pelle.

Ecco quanto sole prendere al giorno per abbronzarsi, parla l’esperto

Le regole da rispettare per abbronzarsi senza sproporzioni e senza rischi per la salute sono poche e semplici. Esporsi progressivamente al sole, applicando una protezione solare elevata durante i primi giorni e media nei giorni seguenti.

Necessita inoltre ricordare di rifare l’applicazione della protezione più volte durante la giornata e dopo il bagno. Un’altra regola è trascorrere la maggior parte del tempo sotto l’ombrellone, specialmente tra mezzogiorno e le quattro del pomeriggio.

Bisogna anche esporsi al sole una o due ore al giorno in base al tipo di pelle. Preferibilmente al mattino presto e nel tardo pomeriggio, sempre “vestendo” la crema protettiva. Per chi ha la pelle chiara e i bambini dovrebbe indossare anche un cappello e vestiti leggeri che proteggano il più possibile dalle radiazioni solari.

Dopo l’esposizione al sole, idratare la pelle con una crema che comprenda anche sostanze antiossidanti come la vitamina E; non applicare sulla pelle sostanze foto tossiche e profumi ed infine sospendere totalmente l’esposizione al sole in caso di arrossamento o eritema.