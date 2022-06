Almeno una volta nella vita abbiamo imparato a riconoscere chi è considerabile senza problemi e timore di smentita, un moralista. Trattasi di una personalità che crede fermamente in una propria forma di insegnamento/convinzione morale al punto da voler influenzare, più o meno consapevolmente, le altre persone, che solitamente hanno due reazioni “gentili”, o “scappano” in maniera educata oppure si oppongono a questa forma di stretta morale, sopratutto se percepita come invadente. Ad essere “bacchettoni” sono molti, e non necessariamente risulta essere un tratto correlato ad un particolare credo religioso. Ecco i segni “moralisti” secondo lo zodiaco.

I moralisti dello zodiaco! Conosci quali segni sono?

Toro

Non è il più egocentrico dello zodiaco ma inevitabilmente pone se stesso al centro del mondo, e si “usa” come metro di paragone per giudicare o meno un determinato comportamento. Se percepisce che qualcuno sta “andando oltre” diventa un moralista convinto anche se non se ne rende conto.

Scorpione

Lui invece è pienamente consapevole di indossare i panni del moralista perchè è forte di una morale decisamente “flessibile” e per nulla conservatrice. Del resto il suo punto di vista è apparentemente “democratico” ma in realtà tende a giudicare parecchio il comportamento altrui, e non si fa problemi a farlo notare.

Acquario

Abbastanza invadenti anche se possono essere sottilissiimi: Acquario ha una morale decisamente definita in un senso o nell’altro ma in ogni caso “tiene profondamente” al concetto di far capire agli altri come bisognerebbe, a suo dire, comportarsi, semplicemente perchè il suo modo di fare è quello giusto.