Da sempre gli esseri umani hanno tentato, a lungo senza trovare una metodologia precisa, di definire l’intelligenza sotto vari parametri, come quelli “numerici” ma anche in relazione alla massa celebrale oppure in merito alle attitudini. Anche un valore abbastanza condiviso a lungo come il quoziente intellettivo non sembra essere adatto a gestire ogni forma di studio di questo tipo perchè è basato su una numerazione. Secondo molti esistono varie forme di intelligenza, anche se quella considerata “analitica” sembra essere tra le “principali”. Gli individui analitici sono coloro che quasi come farebbe un computer, riescono ad analizzare un grande numero di pensieri in merito a qualsiasi cosa. Quali sono secondo lo zodiaco, i segni analitici per eccellenza?

I segni “analitici” dello zodiaco, quali sono? Ecco la risposta

Vergine

Non adotta uno schema scentifico ma Vergine è un analitico vero: per ogni azione corrisponde una reazione, e si tratta di una dote che praticamente non cambia mai nel corso degli anni, resta la stessa fin dall’infanzia e viene solo “aggiornata”.

Bilancia

Sono dei grandi osservatori ed hanno la capacità di non vedersi offuscare facilmente la loro capacità di giudizio che resta sempre lucida e razionale. Ecco perchè quando si tratta di “fare il punto”, soolitamente si chiede proprio ad un nato sotto il segno della Bilancia di “dire la propria” in merito..

Capricorno

E’ il concreto per eccellenza, non essendo propriamente un sognatore. Ogni evento e situazione se opportunamente analizzata, secondo un Capricorno, può essere risolta o quantomeno evidenziata nella sua interezza.