Il concetto di leader rappresenta una capacità spontanea e “pura” nel rappresentare una guida vera e propria in praticamente ogni contesto, anche quello lavorativo, ma non solo. C’è differenza tra i leader nati e quelli che più genericamente “amano comandare” e dare ordini, visto che questi ultimi non necessariamente corrispondono ai primi, anzi. La volontà di erigersi a “boss” può essere ricondotta a varie condizioni mentali. Secondo lo zodiaco i segni che amano comandare sono indiscutibilmente i seguenti. Lo sapevi?

Quali sono i segni che amano dare ordini, secondo lo zodiaco?

Leone

Non sono dei leader veri e propri ma amano dare questa impressione. Dare ordini permette loro di aumentare l’autostima che altrimenti non sarebbe così “alta” come si potrebbe pensare. Sia la donna che l’uomo nato sotto questo segno è inoltre portato a “delegare” il lavoro, e pur non essendovi una “soddisfazione” a fare ciò, si tratta di un modo per migliorare la propria impressione.

Bilancia

Loro invece sono considerabili più compatibili al concetto di leader veri e propri in quanto l’attitudine al comando non è solo “sbandierata” ma c’è effettivamente. Questo perchè sono dei diplomatici nati, amano interloquire e “mettere daccordo” parti che normalmente non potrebbero neanche guardarsi in faccia.

Scorpione

Anche se non amano il concetto di leader (si tratta di qualcosa che li “espone” e non è sempre gradito a loro) essendo molto razionali (a volte anche troppo) è indiscutibile che in parecchi casi l’opinione dello Scorpione riesce ad apparire ragionevole anche dagli altri e anche da parte di chi non è daccordo.