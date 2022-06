La fesa di tacchino si produce con il trattamento dei muscoli del petto del tacchino disossati e ripuliti. Tale materiale viene ammollato e insaporito con un mix di sale e spezie e cotto al forno. La sua carne molto pregevole è consumata in tutto il mondo e presenta tante varietà.

Preferire una fonte magra di proteine animali, come la carne di tacchino. In particolare appunto la fesa, cioè come abbiamo detto la carne disossata del petto, è moltoindicata in una dieta bilanciata per le sue proprietà nutritive. Non solo proteine nobili, difatti il tacchino comprende anche alcune vitamine del gruppo B, necessarie per il metabolismo e la rigenerazione cellulare.

Il tacchino è una buona fonte sia di zinco, rilevante per la salute del sistema immunitario, sia di selenio, un minerale che ha proprietà antiossidanti.

Quante calorie ha la fesa di tacchino e a cosa fa bene: “pazzesco”

Tante volte per carne magra si comprende anche quella di pollo. Va però ricordato, però, che il pollo comprende una percentuale maggiore di massa grassa e quindi ha un apporto calorico superiore e non di poco rispetto al tacchino. Il tacchino è una carne che dona dei “vantaggi” anche dal punto di vista gastronomico. Difatti, si può cucinare in tanti modi diversi.

Si può scegliere la fesa di tacchino al posto del prosciutto per imbottire dei sandwich, ma si può preferire la carne di tacchino anche per preparare un ragù o un hamburger più delicati. Come per ogni altro cibo, è fondamentale sapere leggere bene l’etichetta.

La carne di tacchino dovrebbe sempre provenire dalla fesa ed essere senza pelle. È inoltre consigliabile scegliere la carne biologica da tacchini allevati all’aperto e alimentati con mangimi sani, privi di antibiotici e ormoni.

Ci sono molti altri benefici per la salute del petto di tacchino che è un motivo in più per cui andrebbe quasi sempre consumato. In ogni tre grammi di petto di tacchino senza pelle, ci sono 70 mg di colesterolo; 55 mg di sodio; 330 mg di potassio; un grammo di grasso; 26 grammi di proteine. Ed infine aiuta ad aumentare il metabolismo: il petto di tacchino senza pelle difatti è pieno di proteine ​​ma è anche ricco di potassio.

Tale minerale può aiutare ad aumentare il metabolismo e può aiutare ad aumentare di peso.