La regina Elisabetta II oltre ad essere la sovrana del Regno Unito è anche quella del Commonwealth cioè l’insieme di più di 50 stati. La regina nel corso dei suoi anni sul trono ha ricevuto molte sterline commemorative. La sterlina d’oro è anche definita Sovereign prodotta dalla Royal Mint.

Di solito, su questa moneta viene raffigurato il sovrano del momento della coniatura. Il primo fu Enrico VII. C’è da dire però che la moneta di Enrico VII, era diversa da quelle moderne, perché sul rovescio era rappresentato lo stemma reale, invece della raffigurazione che si usa oggi di San Giorgio che uccide il drago.

Questa sterlina con Elisabetta II vale tantissimo: ecco quale.

Dei molteplici ritratti, la sterlina più rara di Elisabetta II, è quella del 1953, anno in cui la regina fu incoronata. Di questa sterlina vennero fatte sono 3 o 4 copie come moneta di prova. Ovviamente furono state fatte anche le mezze e le doppie sterline.

Due di queste monete sono conservate presso la sede museale della Zecca Reale e presso il British Museum. La terza invece, prima era del museo gallese ma poi fu venduta ad un’asta il 19 maggio 2015.

Questa moneta ha un grande valore, che è cambiato nel tempo. Infatti all’inizio vale 250 mila dollari ma poi fu abbassato a 200 mila. C’è da dire però che fu acquistata a 300 mila dollari, circa 385 mila euro.

Questa sterlina è rarissima e quella all’asta è l’unica che si trova in mano a dei privati. Ovviamente come abbiamo detto prima, ne potrebbe esistere un’altra, ma non si sa chi la possiede o se è andata persa.

Quindi chi si ritrova questa moneta in casa, magari di una vecchia zia, diventerebbe molto ricco se la vendesse. Ovviamente, c’è anche chi la terrebbe per ricordo, dato che ci possono essere tanti significati dietro ad una moneta, non solo il suo valore monetario.