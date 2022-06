Questi gatti sono i più affettuosi di tutti: ecco quali e perché

La maggior parte degli animali domestici sono animali affabili, ma alcuni di loro sono caratterizzati da un’affettuosità estrema. Sicuramente vi sono alcune razze di gatti che sono più dolci e affettuosi rispetto ad altri, ma bisogna tenere sempre in considerazione che ogni gatto ha il proprio carattere che lo rende unico, indipendentemente dalla razza.

Gatti più affettuosi: il gatto siamese

Il gatto siamese è una razza molto affettuosa con la famiglia con cui vive, specialmente con i bambini con la quale ha una pazienza infinita. Una caratteristica “canina” del gatto siamese è quella di aspettare dietro alla porta i membri della famiglia quando tornano a casa. Questo gatto è alla portata di tutti coloro che desiderano adottare un gatto. È un animale straordinario, una garanzia per passare momenti di dolcezza. È una razza dal temperamento vivace e curioso capace di esprimere tanto affetto. Sono gatti intelligenti che cercano molto il contatto e la comunicazione con gli esseri umani.

Gatti più affettuosi: il gatto persiano

Il gatto persiano non è famoso solo per il suo pelo lungo e morbido, ma anche perché è molto tranquillo. È perfetto per famiglie calme con uno stile di vita tranquillo e rilassato, simile a quello di questo gatto. Oltre ad essere molto tranquillo, il gatto persiano è anche molto vanitoso, adora essere pettinato e ricevere attenzioni e carezze. Se ti piace l’idea toccare e accarezzare molto il tuo animale domestico, il Persiano fa al caso tuo. Dedicandogli tempo e affetto, avrai un gatto particolarmente dolce e attaccato a te.

Gatti più affettuosi: Scottish Fold

Lo Scottish Fold ha un aspetto davvero adorabile grazie alle orecchie piegate verso il basso e in avanti. Ha un aspetto e un carattere dolci: è amichevole e simpatico e si adatta facilmente. In casa è molto tranquillo e in generale docile, accetta senza problemi altri animali domestici, le persone e i giochi. Vuole molto affetto e carezze.

Gatti più affettuosi: Radgoll

l suo nome vuol dire “bambola di pezza”: parliamo del Radgoll, un gatto che adora rilassarsi in grembo dei suoi esseri umani preferiti, ma anche degli estranei. Quando lo fa, rilassa i muscoli e sembra abbandonarsi completamente a coloro che lo prendono in braccio! Non a caso questa razza è una delle più amichevoli e attaccate alla sua famiglia, specialmente con i bambini, con i quali instaura un rapporto di profonda sintonia.

La razza non è tutto

Sicuramente ci sono ben altre razze di gatti affettuosi e amorevoli ed elencarle tutte è imposisbile. Indipendentemente dalla razza, che non è l’unico fattore che determina il livello di affettuosità di un animale, ogni gatto è unico nel suo genere. Se il tuo amico felino non è un grande amante delle coccole, non preoccuparti. Ci sono ben altri elementi che indicano che il tuo gatto ti vuole bene.