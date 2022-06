Se hai formiche in casa, devi scoprire dove è la colonia: ecco come fare

Le formiche in casa sono una vera seccatura e dobbiamo intervenire subito per liberarcene in fretta altrimenti si intrufolano dappertutto. Le vediamo entrare in file compatte e ordinate in cerca di cibo da riportare nei propri depositi. Sono le formiche operaie quelle preposte ai lavori più gravosi e, data la nostra presenza, anche più pericolosi.

Non è tanto la presenza di qualche formica a infastidire ma la colonna che si porta dietro. Quando vediamo comparire qualche formica significa che c’è già un plotone altrettanto pronto ad abbattere le barricate e dirigersi dentro casa nostra con la speranza di recuperare un po’ di cibo. Per questo dobbiamo frenare il passaggio prima di combinare una vera e propria strage.

Le formiche non sono degli insetti cattivi o sporchi ma sono piuttosto insistenti e fastidiosi. Questi li rende antipatici e seccanti. Purtroppo loro, non si comportano così con fine pioneristico ma solo per permettere alla loro grande famiglia di sopravvivere anche durante l’inverno, quando entrano nei loro depositi per ripararsi dal freddo.

Scoprire dove si trova la colonia di formiche

Per scoprire dove si nasconde la colonia di formiche non serve essere degli esperti entomologi ma seguire semplicemente il loro flusso di movimento. Di solito, le formiche che entrano in casa nostra appartengono alla famiglia delle Lasius niger, ovvero le formiche nere, che si trovano generalmente anche in giardino.

Ma più spesso notiamo le formiche andare su e giù per le piante, anche quelle che teniamo in vaso. Qual è il motivo? Le formiche si nutrono di afidi, i parassiti che attaccano le piante, e sono quindi utili per sconfiggere i nemici delle piante. Molte persone, però, pensano che sia a causa della presenza delle piante che entrano le formiche e quindi le allontanano.

Non dobbiamo commettere questo errore: le piante non portano in casa le formiche. Se vengono è perché hanno sentito qualcosa di potenzialmente appetibile. Oppure stanno cercando un riparo in quelle giornate a cavallo tra l’estate e l’autunno quando iniziano i primi freddi e le intemperie stagionali.

Controlliamo piuttosto il loro cammino magari facilitandoci il compito lasciando in giro delle briciole di pane. I luoghi ideali sono quelli più nascosti come le fessure sui muri, le intercapedini e i condotti di aria che abbiamo in cucina. Non appena capiamo il loro percorso possiamo intervenire bloccando il passaggio.

Se si tratta di una fessura provvediamo subito a chiuderla. Se invece le formiche in casa entrano tramite il condotto dell’aria dobbiamo posizionare del materiale a loro sgradito come dei fondi di caffè o bagnare il passaggio con dell’aceto di vino particolarmente forte. Qualora avessimo la fortuna di trovare l’intera colonia, ahimè, dovremmo procedere subito allo smantellamento.

È un lavoro piuttosto cruento, lo so, però non c’è altra soluzione. Le operaie sono leste a risolvere il problema se attacchiamo in modo leggero. Ciò che dobbiamo fare, invece, è intervenire in maniera massiccia così da convincerle a cambiare posto. Possiamo anche trovare dei prodotti chimici, da utilizzare solo se i metodi naturali provati risultano tutti inefficaci.