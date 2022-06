La primavera e l’estate sono indiscutibilmente delle stagioni legate anche ai fiori: la maggior parte di quelli che conosciamo infatti tendono a “dare il massimo” in termini di estetica e profumo, e da sempre gli esseri umani sono profondamente influenzati dalla flora, sia “selvatica” che quella sviluppata nel proprio balcone o giardino. Il “potere comunicativo” dei fiori è cosa nota, sopratutto perchè molte specie sono strettamente correlati a particolari condizioni umorali, e quindi coltivare una particolare tipologia di fiori può anche avere una funzione di evidenziare una sorta di “messaggio”: a tutti piacciono i fiori colorati e “In salute”, ma quali sono quelli più adatti per conferire al nostro balcone un aspetto gioioso?

Se vuoi un balcone colorato e gioioso, scegli almeno 3 di queste piante

Tra le specie vegetali che sviluppano fioritura più apprezzate non possono che essere citate varianti come i gerani, che costituiscono una vera e propria certezza per conferire al nostro balcone un aspetto colorato: si tratta di un fiore originario dell’Africa meridionale, che nei mesi primaverili ed estivi ha un inconfondibile aspetto elegate, cromaticamente legato a varie tipologie di rosso. Necessita di un balcone soleggiato, un terreno ben drenato e sopratutto quando fa molto caldo, un’irrigazione costante.

Anche le begonie, che identifica quasi 2000 specie che fanno parte della famiglia delle Begoniaceae, di origine tropicale, è una pianta legata alla bella stagione: è abbastanza facile da coltivare e da far prolificare anche se necessita di un terreno ben concimato e ben drenato, ma l’effetto finale ripaga ampiamente la cura: caratteristiche vistose foglie verdi che circondano i boccioli dalla forma a rosetta solitamente di colore rosa, rosso o violetto.

Non possono mancare le rose, che richiedono una cura particolare: l’aspetto di questi fiori è inconfondibile ed ha un grande impatto “emotivo”, ma bisogna essere un po’ più smaliziati della “media” per prendersene cura. Vanno ad esempio tenute al riparo dai raggi diretti del sole che possono essere letali per questi fiori così delicati.