Il contesto dei bonifici appare in enorme evoluzione e cambiamento a partire dall’inizio del 21° secolo: le strutture economiche infatti sono state “investite” dall’onda digitale che ha portato i pagamenti elettronici in senso generale ad essere preferiti rispetto a quelli tradizionali, legati al contante. Da strumento prevalentemente utilizzato per “spostare” denaro tra due conti corrente, il bonifico si è evoluto in “sotto categorie” anche grazie al contesto online, che oggi rende possibile farne uso senza necessariamente e fisicamente recarsi presso una filiale bancaria, ma è sufficiente utilizzare il proprio smartphone. I bonifici online costituiscono probabilmente la forma più diffusa anche se con questa nomenclatura possono essere inclusi varie tipologie. Quando risulta essere “rischioso” fare un bonifico online?

Bonifici online, fate attenzione quando li effettuate: ecco perché

Sostanzialmente quando siamo noi a dover effettuare questa operazione e non si è sicuri del destinatario, questo non rappresenta un grande problema sopratutto se quest’ultimo risulta essere residente in uno dei paesi che comprendono l’area SEPA, ossia l’area unica dei pagamenti in euro, che rappresenta lo standard per tutte le nazioni del continente, anche quelle che non fanno parte della comunità europea (come ad esempio la Gran Bretagna). Anche se appare “scontato”, conviene controllare accuratamente l’IBAN e magari inserire una causale, ossia “motivare” il bonifico.

Se la quasi totalità dei bonifici oggi utilizza il circuito SEPA, questo garantisce una certa “protezione” nell’ambito della sicurezza. Il bonifico ordinario è invece quello che viene effettuato su scala internazionale, mentre quello più potenzialmente “rischioso” risulta essere il bonifico istantaneo, particolarmente diffuso in questi ultimi anni proprio perchè risulta essere praticamente immediato e quindi particolarmente comodo. E’ effettuabile solo all’interno della già citata area unica dei pagamenti in euro, ed è sconsigliabile da utilizzare qualora non si conosce profondamente il destinatario: si tratta infatti dell’unica tipologia di bonifico che sostanzialmente non è rimborsabile, quindi va utilizzata solo attraverso persone di “fiducia”.