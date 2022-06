Nel contesto economico odierno, oramai condizionato da numerosi fattori che rendono il mondo della finanza ancora più complesso rispetto al passato: i tassi di cambio risultano essere tra le tipologie informative più comuni e discretamente diffusi anche attraverso i media, come i telegiornali, e tra quelli più utilizzati ed importanti nel contesto mondiale non può che esserci il cambio euro-dollaro.

Significato ed importanza

Ma cosa è un tasso di cambio? Sostanzialmente è un valore che rappresenta il confronto tra due valute monetarie, nel caso di euro-dollari evidenzia la “quantità” di euro necessari per “acquistare” un dollaro. Il ruolo del tasso di cambio è indispensabile e fondamentale per evidenziare lo “stato di salute” delle economie che utilizzano questa valuta, sia nell’ambito del commercio che nella finanza in senso generale. Il valore infatti cambia di continuo in base a fattori apparentemente slegati tra loro, come le capacità di import ed export, ma anche la stabilità politica delle rispettive realtà e non solo. Il valore per forza di cose influisce anche sui prezzi, perchè se nel caso del tasso di cambio EUR/USD il valore risulta essere in rialzo, indica una tendenza “positiva” della valuta unica, se al contrario è in “discesa” è la valuta statunitense a rafforzarsi.

Cambio euro-dollaro: ecco come capire se conviene. “Attenzione”

La condizione economica e sociale attuale non sembra essere molto favorevole sia per l’UE che per gli States: l’Europa è infatti alle prese con la guerra in Ucraina e tutte le complicazioni che comportano, mentre gli Stati Uniti stanno fronteggiando un’importante situazione di inflazione, la più alta degli ultimi decenni.

Il valore attuale è di 1,0500, rappresentando una condizione di stabilità relativa, anche se probabilmente nei prossimi mesi la “forbice” avvantaggerà maggiormente la valuta statunitense, anche se è difficile fare valutazioni precise anche e sopratutto a causa della situazione socio politica di difficile definizione.