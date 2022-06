Mantenere la calma anche nelle situazioni più delicate e “nervose” non è facile anche per chi è Giobbe in persona: anche esistono numerose tecniche che migliorano le capacità di autocontrollo, tutto viene più facile alle personalità “nativamente” più calme in assoluto, ossia chi già “di base” ha un’indole votata a mantenere i ritmi umorali sotto controllo e tendenzialmente sotto una certa soglia in fatto di nervosismo. Anche se le donne spesso sono considerate sensibili, alcuni segni zodiacali inerenti al mondo femminile sono considerabili assolutamente calme in tutti i casi. Quali sono?

Conosci le donne più calme dello zodiaco? Sono queste 3!

Sagittario

Raramente ha “scatti” d’ira, e quando ciò avviene è solitamente una forma di ira quasi “controllata”, che viene utilizzata dalla donna Sagittario più come “deterrente” che altro. Infatti questo profilo non è assolutamente insensibile alle situazioni difficili ma riesce a prendere quasi tutto con filosofia.

Leone

Non sono “zen” ma neanche delle personalità così “fumantine” anche se sicuramente attirano l’attenzione costituendo personalità estremamente egocentriche. Il livello di “sopportazione” della donna Leone è estremamente alto ed ha anche un buon controllo dei propri nervi. Solo poche cose la fanno “scattare” di nervi.

Gemelli

Anche l’emotiva Gemelli riesce a comparire in questa lista tutta particolare. Il senso di calma delle Gemelli è sviluppato da una necessità più che da una “calma nativa”. Fin da quando è molto giovane ha sviluppato una sorta di “scudo”, fatta prevalentemente di pensieri positivi che riesce a mantenerla sempre sotto la soglia della calma controllata. “Impara” la calma, più che nascere così.