Un qualsiasi giardino o anche un balcone o un terrazzo rappresentano sicuramente fonte di soddisfazione, sopratutto se questi luoghi sono curati ed utilizzati durante le belle giornate, anche se inevitabilmente finiscono per essere anche “attraenti” per altre forme di vita come i piccioni, che oramai completamente adattati ai contesti urbani, sono soliti “frequentare” anche i pezzetti di verde più piccoli. Le motivazioni sono disparate: in primis per la continua ricerca di cibo che questi animali portati ad effettuare.

Ecco le piante che allontaneranno i piccioni dal balcone, “la svolta”

Anche se esistono moltissimi modi “poco gentili” per scacciare via i piccioni dal nostro giardino o qualsiasi angolo di “spazio aperto”, la soluzione più “civile” è di “costringere” questi animali ad allontanarsi e dissuaderli in senso generale. Esistono infatti tecniche ma anche strumenti fai da te che hanno esattamente questo scopo e che possono essere messe in atto senza per questo fare del male a questi animali. Inoltre, esistono anche piante che risultano essere particolarmente indigeste ai piccioni e posizionate strategiamente, possono svolgere in maniera egregia la funzione di “deterrente”, anche perchè le deiezioni dei picconi non sono solo fastidiose ma possono essere anche fonte di malattie, anche piuttosto pericolose.

Se infatti esistono alcuni accorgimenti molto semplici e logici che possono essere messi in atto per non rendere il nostro balcone così “attraente” per i volatili, come mantenerlo pulito sopratutto dai residui di cibo, alcune spezie possono essere impiegate, sopratutto quelle con gli aromi più forti: cannella, pepe e peperoncino, se lasciati in prossimità del balcone nelle zone più soggette alla presenza di questi animali costituiscono un forte “deterrente” proprio a causa del loro aroma.