La nostra specie si è contraddistinta nel contesto “animale” anche e sopratutto per la capacità innata di socializzare e quindi di cooperare. Si tratta di una “necessità” anche legata al nostro carattere che ci permette di affrontare al meglio ogni forma di situazione. Indiscutibilmente esistono personalità molto socievoli e cordiali, che in molti casi hanno l’obettivo di avere tanti amici. Allo stesso tempo al contrario esistono individui che invece sono molto più selettivi oppure che scelgono scientemente di essere più solitari. Nel contesto maschile i solitari per eccellenza sono sopratutto questi segni, legati a tipologie di uomini particolari.

Gli uomini più “solitari” secondo lo zodiaco. C’è anche il tuo segno?

Vergine

Appare un po’ scostante anche quando si trova a suo agio con delle persone. Questo perchè il carattere dell’uomo Vergine è sempre un po “spaventato” dalle influenze che gli altri esseri umani possono avere nei suoi confronti. Inoltre è un selettivo nato, quindi se siete tra i pochi che riescono a entrare nelle sue grazie, siete probabilmente degni di attenzione da parte sua.

Toro

Non è un solitario in senso stretto ma ad una compagnia rumorosa preferisce restarsene nel proprio “angolo”, sia fisicamente che mentalmente. L’uomo Toro è indipendente e difficilmente potrebbe telefonare a qualcuno senza una buona motivazione. Preferisce starsene per i fatti suoi quando vuole stare calmo.

Pesci

E’ abituato a gestire le proprie emozioni quindi sta bene anche da solo. Non disdegna la compagnia ma è anch’egli un selettivo nato, o meglio, non vuole e probabilmente non sa come essere più socievole di quanto non sia già.