I gatti sono affettuosi: questo studio rivela come manifestano il loro affetto

Com’è risaputo, il gatto è considerato da sempre molto più distaccato rispetto ad un cane. Ma anche il nostro felino, a modo suo, ci esprime il suo affetto e la sua gratitudine: è infatti più difficile da riconoscere rispetto agli altri amici a quattro zampe dato che sono molto più indipendenti e riservati. Ciò non significa però, che non ci amino alla follia proprio come i cani. Ecco i segnali più evidenti!

Si strusciano contro le nostre gambe

Chiunque abbia un gatto, almeno una volta, avrà assistito alla scena del nostro felino che si struscia sulle nostre gambe, o ci passa in mezzo miagolando in cerca di attenzioni. Con questo semplice segnale, i gatti rivendicano la “loro proprietà”. Proprio quando si strusciano, i mici vogliono marcare il territorio strofinandosi su di voi. È una chiara dichiarazione di appartenenza. Voi appartenete a lui e non vi condividerà con nessun altro. Non chiede delle semplici coccole, ma vi promette di essere sempre al vostro fianco.

Ci portano i regali

Anche se le prime volte ci siamo spaventati e non poco, non è raro che un gatto che ha la possibilità di uscire fuori di casa, ci abbia fatto trovare una piccola preda proprio sullo zerbino. I gatti sono dei veri e propri cacciatori e predatori, sono soliti cibarsi di piccoli uccelli, rettili o topi. Talvolta però ci ritroviamo la preda ancora intera fuori casa.Questo segnale è una dimostrazione d’affetto davvero grande poiché significa che il gatto si preoccupa per noi e per la nostra sopravvivenza, procurandoci del cibo per nutrirci. Proprio come farebbe una mamma gatta, si prende cura di noi.

Si sdraiano sui nostri abiti

È sicuramente capitato ai proprietari di felini di ritrovare dei vestiti lasciati in giro per casa, pieni di peli. Sono la traccia più flagrante del passaggio del felino. Questo perché, sentendo la vostra mancanza durante l giorno, i gatti hanno tendenza a consolarsi col vostro odore presente sui vestiti. Si sentono più vicini a voi e sopportano più facilmente la solitudine mentre siete a lavoro.

Vogliono stare in braccio

Sono veramente tanti i gatti che amano, invece, stare in braccio al proprio padrone. Per loro è una posizione perfetta per ricevere e dare le coccole. Non appena vi sedete sul divano o su una sedia, eccoli lì, pronti a saltarvi in braccio per rilassarsi insieme a voi. Alcuni gatti, amano posizionarsi nell’incavo del vostro collo. È un punto perfetto per loro, dato che è molto caldo e sentono i battiti regolari del nostro cuore, riportandogli a mente i primi mesi di vita con la mamma gatta.