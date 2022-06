Le rose sono dei fiori molto conosciuti e tra i più coltivati. C’è da dire però che sono anche i più sensibili alle malattie, quindi devono essere curate nel modo giusto e con le giuste attenzioni.

A volte può capitare che queste piante prendano una colorazione diversa, le foglie siano secche e meno lucenti ma anche che i petali cadano. Questo non è normale e bisogna intervenire in tempo.

Come abbiamo già detto, sono piante molto delicate e quindi bisogna curarle nel mondo giorno. Se questo non accade i cespugli di rose, possono ammalarsi o seccare.

Ci sono varie malattie che possono infettate le rose. Prima di vedere quali sono queste malattie, andiamo prima a vedere come dobbiamo prenderci cura di queste piante.





Occupiamoci per prima cosa dell’irrigazione, il quale è uno sbaglio molto comune. Infatti molte persone fanno troppa acqua alle piante. Possono soffrire anche di ristagni idrici, che danno luogo ad una asfissia radicale, cioè le radice soffocano dentro l’acqua. Per questo motivo, si consiglia di dare poca acqua ma frequentemente, almeno una volta a settimana in estate ed a settimane alterne, in inverno.



La potatura aiuta la pianta a crescere nel modo corretto e aiutano ad evitare i ristagni idrici, che sono dannosi per la pianta.

I pidocchi delle rose cosa provocano? Ecco le conseguenze, attenzione

A causa della loro delicatezza, come abbiamo già detto, le rose possono essere infettate da diverse malattie, che possono avere cause diverse.

Ad esempio, i pidocchi sono tra le malattie più temute dai coltivatori di queste piante. Questi insetti possono essere neri o verdi e sono attratti dall’odore delle rose. I pidocchi succhiano la linfa vitale e vanno a creare danni e ad indebolire le piante.

Andiamo ora a vedere come eliminare i pidocchi dalle rose. Bisogna stroncare la malattia sui nascere, solo così si può cercare di risolvere la situazione. Se invece, la situazione è già critica, per cercare di risolvere la cosa, bisogna ricorrere a dei fattori chimici. Bisogna dire però che gli insetticidi sono tossici e potrebbero uccidere anche gli insetti buoni. Ci sono però dei rimedi naturali che possono essere utilizzati in questo caso, ad esempio come il sapone di Marsiglia miscelato in acqua, il decotto di aglio o la miscela di acqua o gli olii minerali.