La tenacia è indice di determinazione, costanza e freddezza, doti che possono fare in molti casi la differenza in varie situazioni che la vita è solita metterci “davanti”. Anche quando la logica tradizionale potrebbe portare a farci alzare “bandiera bianca” ed arrenderci sono proprio le personalità considerabili tenaci spesso ad avere la meglio. Alcuni dimostrano questo tratto semplicemente provando ed insistedo fino a quando è possibile, altri invece sono in grado di mettere in evidenza una certa elasticità mentale. Quali sono i segni zodiacali più tenaci di tutti?

I segni zodiacali più “tenaci” di tutti. Difficile affrontarli!

Capricorno

Proprio Capricorno rientra nella schiera dei segni zodiacali tenaci in modo oculato, ossia colui che non vuole fare sempre lo stesso errore e quindi dimostra una certa elasticità di carattere nel sapersi adattare. E’ il primo a voler imparare, per perseguire un fine preciso.

Leone

Apparire tenaci non è solo una finalità ma una sorta di vera necessità per il carattere del Leone, da sempre uno dei più attenti ad voler risultare forti e vigorosi. Non è un “buon attore”, quindi per forza di cose impara molto presto a non demordere mai, indifferentemente dal contesto.

Acquario

La forza di volontà che naturalmente mette in atto non è sempre così evidente ma risulta percepibile “sulla lunga distanza”. Acquario è un segno dalla grande capacità adattiva e sensibilità ma riesce anche a risultare incredibilmente tenace sopratutto perchè è mosso da convinzioni morali decisamente importanti e condivisibili. Ma anche chi non è daccordo con quello che pensa non può che apprezzarne la dedizione.