Sono note ormai le truffe online, che sono sempre più diffuse. Tra le ‘vittime’ troviamo anche l’INPS, che molte volte ha avvisato di stare attenti per il phishing e il smishing per cercare di salvare più persone possibili dalle truffe dei cyber criminali.

L’acronimo dell’ INPS, è Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che lavora a stretto contatto con i cittadini e quindi è sempre in collegamento con loro. Proprio per questo i ladri, usano il suo nome per non destare sospetti e a truffare le persone.

INPS, non aprite questo SMS: è una truffa! “Attenzione”

I criminali del web, sono sempre più diffusi, infatti è più facile essere truffati online che di persona. Questi ladri cercando di rubare i dati personali o soldi, attraverso trucchetti sempre nuovi, così da essere sempre ingannati.

Ad esempio, molto spesso, viene sfruttato proprio il nome dell’INPS per far cadere il malcapitato nella trappola. Queste truffe possono avvenire sia tramite email, sia tramite SMS. Con gli SMS, avvisano il cliente di alcuni problemi con il sito, di un tentativo di frode. Viene specificato che per risolvere il problema basterà cliccare sul link allegato nel SMS e inserire i propri dati personali. Quando questi ultimi vengono inseriti, vengono rubati e clonati, così da poter rubare i soldi.

Ovviamente, l’INPS non può fare molto se non avvisare queste truffe, dato che non è colpa loro. In questi avvisi, viene specificato che non si devono mai cliccare i link inseriti in queste mail e non si devono inserire i propri dati. La vera INPS, non chiederà mai una cosa del genere. Se ci fosse mai un problema, l’INPS, chiederà si accedere da soli alla propria area personale, così da cercare di risolvere il problema.

Quindi quando si ricevono questi messaggi, è meglio fare molta attenzione e se si ha qualche dubbio, si può chiedere a qualcuno più esperto.