Uomini e donne sono inevitabilmente separati da innumerevoli differenze di approccio sociale in senso generico: spesso si percepiscono le seconde in modo molto più differenziato, e complesso rispetto ai primi, ma inevitabilmente le stesse sensazioni possono essere percepite da entrambi, seppur in maniera diversa. Una personalità ipocrita è portata naturalmente a manifestarsi come migliore di quanto non sia in realtà, paventando doti e qualità in modo “fasullo” o comunque esagerato per ottenere qualche forma di vantaggio, sopratutto morale. Dopo aver affrontato il contesto “maschile”, ossia gli uomini più ipocriti, è il momento di snocciolare le donne più ipocrite secondo lo zodiaco.

Le donne più ipocrite di tutte! Quali sono secondo lo zodiaco?

Ariete

La donna Ariete è tendenzialmente pettegola, critica ampiamente o anche in modo sottile i modi di fare degli altri mentre non fa altro che porsi su un “piedistallo” anche se in molti casi non appare “migliore” del contesto che critica. Lei non si considera ipocrita ma indubbiamente lo è.

Vergine

Un altro segno che solitamente tende a mascherarla anche perchè, in senso ampio del termine, la donna Vergine non avrebbe motivi per esserlo: è dotata di numerosi pregi ma anche di un atteggiamento estremamaente fastidioso e quasi classista. Anche se si professa “democratica” non fa altro che sottolineare le proprie capacità anche quando non è realmente necessario.

Bilancia

Il problema principale della donna Bilancia è che non accetta il concetto che qualcuno potrebbe considerarla non così straordinaria come magari lei stessa è portata a pensare. Nonostante sia molto equilibrata questo la porta ad essere percepita come una “perfettina” e quindi “falsa”. Difficilmente si espone in modo critico e questo inevitabilmente la fa apparire come ipocrita.