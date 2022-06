Oroscopo Branko domani, 20 giugno 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì20 giugno 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 20 giugno: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una magnifica giornata, specialmente dal punto di vista amoroso. Le stelle ti aiuteranno a recuperare una sintonia profonda con il partner, dopo un periodo che vi ha trovato più lontani.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani dovrai prestare più attenzione alla tua forma fisica. La Luna in aspetto opposto potrebbe causarti qualche fastidio fisico, forse legato al metabolismo. Del resto, dormire a ore sballate, mangiare sano, ma saltando i pasti e abusando di caffè o tè verde per tenere gli occhi aperti non ti fa affatto bene.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani sarà una giornata particolarmente impegnativa. Nelle prossime ore saranno molti i nati in Bilancia inchiodati alla loro scrivania per concludere la montagna di lavoro arretrato. Occorrerà pazienza a tanta volontà.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani una splendida Luna in Pesci potrebbe regalarti un flirt travolgente, un‘avventura piena di passione. E giovedì, oltretutto, con Venere di nuovo in aspetto favorevole qualcuno farà un incontro molto intenso, particolare, toccante. Chissà che non nasca una nuova passione o una solida amicizia.