Oroscopo Branko settimana dal 20 al 26 giugno 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 20 al 26 giugno 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Giugno sta continuando a riservare nuove sorprese ai segni zodiacali. Quali novità entusiasmanti o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà alla grande. Lunedì sarai accompagnato da alcuni sogni proibiti. Giovedì Venere tornerà nuovamente attiva e darà nuova verve alla tua vita amorosa. Domenica potrai concederti una bellissima pausa d’amore.

Toro

Lunedì sentirai il bisogno di avere un amico fidato vicino. Mercoledì ti converrà tenere le situazioni sotto controllo, soprattutto quelle ambigue, poco trasparenti. Venerdì sarà una giornata molto fruttuosa in cui potrai portare avanti i tuoi affari con successo.

Gemelli

Lunedì riuscirai a battere i tuoi nemici, grazie al supporto di Sole, Marte, Saturno e Giove. Giovedì Venere approderà nel tuo cielo e comincerà una nuova stagione sentimentale. Sabato regalerai un gesto d’amore alla tua dolce metà che restituirà l’armonia nella coppia.

Cancro

Lunedì salterà fuori l’opportunità di fare un viaggio all’estero. Martedì potresti diventare più agitato del dovuto. Dovrai impegnarti per tenere sotto controllo la tua aggressività. Sabato sarà una giornata interessante per la tua professione. Ottimo lavoro di squadra!

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì saprai ritrovare una profonda sintonia con il partner. Giovedì Venere tornerà bella e darà il via a una nuova fase della tua vita sentimentale. Sabato un rivale agguerrito ti darà del filo da torcere.

Vergine

Lunedì la Luna in opposizione potrebbe provocarti qualche problema fisico, forse legato al tuo metabolismo. Giovedì Venere raggiungerà il segno dei Gemelli e l’amore diventerà più provocatori, polemico. Domenica dovresti cercare di riposarti e, se necessario, cominciare una dieta depurativa.

Bilancia

Lunedì ti aspetta una giornata di lavoro particolarmente pesante. Mercoledì ti converrà fare molta attenzione, per tenere a bada lo stress. Occhio a possibile nevralgie! Sabato per fortuna le stelle ti permetteranno di regalarti una giornata di sano, meritato relax.

Scorpione

Lunedì potresti vivere un flirt o un’avventura alquanto piccante. Mercoledì gli Scorpione alla ricerca di un nuovo impiego saranno contattati per affrontare un colloquio di lavoro. Venerdì dovrai raccogliere tutto il tuo coraggio per affrontare una sfida con un rivale.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana comincerà molto bene. Lunedì Giove in buona posizione ti aiuterà a sistemare ogni pendenza fiscale e burocratica. Giovedì Venere diventerà opposta e l’amore si farà più capriccioso e nervoso. Tra sabato e domenica le stelle ti riserveranno un weekend di puro relax.

Capricorno

Lunedì sarà un’altra giornata all’insegna del romanticismo, illuminata da una bellissima Luna in Pesci. Mercoledì, invece, potresti ritrovarti al centro di spiacevoli provocazioni. Dovrai usare molta cautela, per non perdere le staffe. Domenica sarà la giornata ideale per rilassarsi alle terme.

Acquario

Lunedì sarai impegnato in questioni legate ai soldi e alla banca. Mercoledì i tuoi sensi andranno a fuoco, la passione crescerà a livelli esponenziali. Giovedì, oltretutto, potrai contare su un nuovo alleato astrale: Venere che raggiungerà il segno dei Gemelli.

Pesci

Lunedì potresti attirare uno sguardo malizioso. Mercoledì i pianeti favoriranno la professione, in particolare modo gli scambi commerciali, le attività in proprio. Venerdì potresti sentirti alle strette. Forse dovrai prendere una decisione importante: amore o famiglia?