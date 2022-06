Oroscopo domani Paolo Fox, 20 giugno 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, lunedì 20 giugno 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 20 giugno: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai molto forte e da giovedì, con Venere in aspetto favorevole, lo sarai ancora di più. Sono stelle tutte da scoprire, che potranno riempirti di soddisfazione. Ti aspettano nuove giornata impegnative, faticose me di grande crescita personale e professionale. Luglio sarà un mese importante per l’amore.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani purtroppo avvertirai molta stanchezza e qualche momento di tensione, colpa di questa Luna ancora in opposizione. Stai vivendo un periodo che invita più alla riflessione che all’azione. In realtà hai in mente alcuni progetti in vista del prossimo autunno. Nel frattempo, prova a rilassarti un po’ di più e non fare tardi la sera!

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai stelle importanti e giovedì si aggiungerà anche una bellissima Venere. È segnale di una possibile rinascita, giornate di forza nel lavoro e in amore, anche se Giove è opposto. Quest’anno ti ha messo a dura prova, la tua vita ha preso una piega drastica, ma adesso è giunta l’ora di pensare di più a te stesso e di ritrovare un po’ di serenità.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani avrai la sensazione che sia il tempo di togliersi un peso. Inoltre Giovedì Venere non sarà più opposta. Sta per cominciare una fase che vedrà un recupero significativo Luglio, la seconda parte soprattutto, potrebbe perfino sorprenderti in amore. Finalmente stai per buttarti alle spalle un periodo di grande tensione e nervosismo che probabilmente avrai scaricato spesso e volentieri sulla tua famiglia. Fine settimana intrigante.