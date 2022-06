Le lucciole sono dei piccoli insetti della famiglia dei coleotteri. Il piccolo animale emette una luce che illumina le notti estive. Questo grazie ad un procedimento di ossidazione. Non vi è calore nell’illuminazione prodotta, infatti è considerata fredda e a intermittenza.

La luce viene usata sia per la fase di corteggiamento, sia per proteggersi dai predatori, infatti rende l’insetto non commestibile e quindi non possono essere mangiate dai predatori. Non hanno una vita molto lunga.

Questa piccola caratteristiche le rendono speciali e ci fanno sognare ogni volta che ne vediamo una. Rendono infatti magico, le notti estive.

La loro presenza sulla terra, se non cambiano le cose, non durerà molto, infatti sono in via di estinzione. Soprattutto a causa dell’inquinamento delle grandi città, sta portando questi insetti a a scomparire sempre di più.

Le lucciole sono diverse tra i maschi e le femmine. Il maschio ha un corpo più lungo e snello e può volare fino a 1,5 metri di altezza. Le femmine invece, sono più piccole e di solito non vola ma rimanere tra l’erba o sulle piante.

La luce che crea questo insetto è di colore giallo-verde ed si trova nella parte inferiore. È più una luce fredda ed a intermittenza. Come abbiamo detto, viene usata per il corteggiamento tra il maschio e la femmina. In Italia, possiamo trovarne solo due specie, cioè la Luciola Italica e Luciola Lusitanica.

Perchè le lucciole vengono nel tuo giardino? ecco cosa le attira

Questi insetti a volte si possono trovare nel vostro giardino, ma perché? Innanzitutto dobbiamo dire che amano i luoghi ricchi di lumache. Magari nel vostro giardino si trova qualche posto all’ombra dove possono riposare. Inoltre, la notte non deve essere molto luminosa, se c’è molto buio, senza lampioni, insegne, fari, è probabile che le lucciole verranno a fare il rito di accoppiamento proprio nel vostro giardino.

É importante però, ricordarsi che non bisogna usare dei pesticidi sulle piante, sennò si rischia di ucciderle. Quindi è meglio sostituire tutti i prodotti chimici con prodotti naturali e privi di rischio per la salute sia nostra che degli animali che vivono nel vostro giardino.