La sterlina, intesa come valuta monetaria, rappresenta una delle più importanti in senso assoluto da quando esiste il concetto stesso, in quanto il conio utilizzato dalla Gran Bretagna e dai suoi attuali possedimenti. L’importanza della sterlina è anche evidenziata dalla storia, in quanto è stata una delle prime forme di monetazione “definita” del vecchio continente, addirittura risalente alla fine del 15° secolo: le monete cosiddette sovrane hanno costituito i primi esempi effettivi e pratici di monetazione sviluppata in oro. La tradizione delle sovrane ha indiscutibilmente ha dato vita agli standard monetari che si sono poi diffusi successivamente nel resto del mondo anche a causa dell’influenza della cultura britannica che è perdurata con costanza fino al 20° secolo.

La prima forma di sterlina d’oro risale al regno di Enrico VII, che alla fine del 15° secolo autorizzò la prima forma di sterline d’oro che furono chiamate presto sovrane (sovereign in inglese) per il sovrano di turno riportato su uno dei lati. La purezza era molto elevata, pari a 23 carati (96% di oro) anche se è stata successivamente ridotta a 22 carati già a partire dal regno di Enrico VIII. Per circa due secoli la zecca reale ha coniato un importante numero di queste monete, utilizzate sia per il commercio che in ambiti finanziari, fino al 17° secolo quando le sovrane furono sostituite da altre monete. La produzione ricominciò nel 1817 in una versione rinnovata, riconoscibile per uno dei lati caratterizzati da San Giorgio che uccide il drago. Agli inizi del 20° secolo la produzione fu nuovamente arrestata a causa dell’uscita del Regno Unito dal sistema basato sull’oro anche se dal 1957 la zecca ha ricominciato la produzione, anche per fronteggiare il numero di falsi.

Quanto vale 1 sterlina d’oro del 1967? La risposta sconvolge tutti

Nel 1967 sono state coniate un numero non così ridotto di sovrane d’oro, da parte della Royal Mint: sul dritto ovviamente spicca il volto di una giovane Elisabetta II, oltre all raffigurazione di San Giorgio. Il valore medio non è eccezionalmente alto in rapporto alle altre annate ma una sterlina del 1967 può portare ad un guadagno di oltre 500 euro.