Se il tuo cane sbava molto, ecco cosa può significare

La bava del nostro amico a quattro zampe è sempre stata una cosa naturale e normale, chi di noi non ha mai trovato macchie di saliva per terra o per casa? Sebbene da alcune razze ci sia da aspettarselo, per alcuni cani è insolito sbavare: bisogna stare attenti a risalire alla causa e trovare una soluzione efficace al problema. Vediamo quali sono i motivi alla base di questa ipersalivazione del cane.

Una cosa naturale

Per alcune razze di cani è assolutamente normale che ciò accada. Vuoi per la conformazione della bocca o per uno sforzo eccessivo durante l’attività fisica o ancora per uno stato di eccitazione, l’ipersalivazione è ormai una routine per quelle razze di cani che sbavano di più. Ma ci sono alcuni cani che normalmente non sbavano, ed è qui che bisogna porsi la domanda: un cane che solitamente non sbava e inizia a farlo, sta male? Non è detto che ci sia necessariamente qualche grave problema di salute: può capitare che un oggetto o uno dei suoi giochi gli sia rimasto incastrato in bocca e gli crei difficoltà a deglutire bene.

Possibili cause

Capita che la saliva si accumuli in questo spazio tra labbro e denti e che, quando raggiunge un livello eccessivo, fuoriesca. Ma quando non si tratta di un cane Molosso altre possono essere le cause che lo portano a sbavare. Le cause potrebbero essere diverse: o è la presenza di un oggetto esterno, che rimanendo incastrato nella bocca del cane potrebbe essere la causa di questa salivazione eccessiva;

Ptialismo: quando c’è qualcosa che lo fa eccitare, in particolare se si tratta di cibo. Lo stato di eccitazione però può anche essere di natura sessuale: quando il cane si trova alla presenza di una cagna o di qualcosa che stimola le sue fantasie e il suo corpo, solitamente sbava.

Emozione: e non è detto che si tratti sempre di una emozione positiva. Anche una forma di stress e di disagio può essere alla base della sua iper-salivazione. Pensiamo a un trasloco o a un viaggio in macchina: i cani non amano ‘avventure’ di questo tipo e tendono a reagire sbavando.

Avvelenamento: quando il cane ingerisce sostanze tossiche, che hanno un effetto velenoso su di lui, ha tra i sintomi anche una salivazione eccessiva, oltre alla difficoltà respiratoria, alla dilatazione di occhi e narici.

Intolleranze alimentari: alcuni cibi possono provocare in Fido delle reazioni quasi ‘allergiche’. L’organismo del cane quindi risponde a questi alimenti salivando in maniera esagerata rispetto al solito.

Rimedi da adottare

E’ naturale adottare un rimedio adeguato una volta che capiamo la causa della salivazione eccessiva. Se si tratta di un problema dentale, è probabile che il dottore proceda direttamente con l’estirpazione del dente. Per curare infiammazioni e infezioni può prescrivere una serie di medicinali a base di antibiotico e antinfiammatori. Se invece la salivazione eccessiva è dovuta alla presenza di un corpo estraneo, si procederà con una endoscopia e successivamente alla rimozione dello stesso.