Anche se ci consideriamo la “specie dominante” sul pianeta, siamo “costretti” a dividere il nostro spazio con numerosi animali, che in molti casi popolavano il contesto ambientale anche da prima della diffusione degli esseri umani. Se molti sono stati addomesticati e sono inevitaiblmente utili ed apprezzati, sono sopratutto gli insetti ad essere nella maggior parte dei casi, ospiti poco graditi, sia per motivazioni pratiche (legate alla loro pericolosità o alla trasmissione di malattie) ma anche per una questione di percezione estetica: i millepiedi costituiscono sicuramente uno di questi ultimi casi, in quanto non sono pericolosi o velenosi ma solitamente “danno fastidio”.

Stop millepiedi: ecco tutti i trucchi per non averli più in balcone

E’ sopratutto l’aspetto quasi “robotico” di questi animali dalla forma allungata ad essere percepita come sgradevole, oltre alla presenza delle “zampette” che permettono a questi animali di arrampicarsi e di muoversi con una certa abilita sulle superfici. Si tratta comunque di esseri che prediligono il buio e gli ambienti umidi e non sono aggressivi: solitamente si spostano solo in condizioni di calma assoluta, e quando possono evitano il contatto con gli altri esseri viventi, umani compresi. In generale sono i ristagni di acqua e l’erba alta a fornire a questi animali una condizione ideale per potersi “rifugiare”.

Anche se esistono insetticidi molto specifici, bisogna considerare l’ipotesi di utilizzo solo in caso di estrema necessità, ad esempio qualora questi insetti abbiano effettuato una vera e propria invasione: esistono altri modi differenti anche se non tutti “provati” scientificamente. Esistono ad esempio diversi diffusori ad ultrasuoni, dispositivi che oramai sono alla portata di quasi tutte le tasche, che come intuibile dalla nomenclatura hanno il compito di sviluppare dei suoi a frequenze considerabili fastidiose per la maggior parte degli insetti e piccoli mammiferi.

E’ consigliabile sicuramente provare, magari scegliendo uno a “basso costo“.