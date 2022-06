Smettere di fumare è una grande idea che aiuterà tanto la vostra salute. Ma l’impresa potrebbe non essere tanto facile principalmente se le sigarette e il tabacco accompagnano la vostra vita da svariati anni. Tante sono le soluzioni proposte per soccorrere le persone ad allontanarsi da questa forte dipendenza: libri motivazionali, cerotti, sigarette elettroniche ma anche rimedi naturali e prodotti a base di erbe.

Difatti la fitoterapia, ovvero l’utilizzo di piante a scopo terapeutico, può venire in grande aiuto a chi ha bisogno di un sostegno in questa fase difficoltosa in cui si cerca di staccarsi dalla nicotina. Una sfida personale che, in tale modo, potrebbe diventare un po’ più sopportabile sia sotto il profilo fisico che sotto quello mentale.

Ecco allora alcune piante possono aiutare il fisico, altre invece lavorare sul lato mentale, sostenendo il sistema nervoso contro l’ansia, lo stress e il nervosismo.

5 trucchi naturali per smettere di fumare: ecco le erbe

Partiamo la liquirizia. In modo speciale sotto forma di bastoncino, la liquirizia può essere tenuta a portata di mano per adoperarla in sostituzione della sigaretta. In questo modo aiuta più che altro a appagare l’esigenza di avere qualcosa in mano e in bocca, ovvero ad uguagliare il gesto del fumare e allo stesso tempo a gustare qualcosa di buono e salutare.

Passiamo al Ginseng. È una delle erbe più popolari al mondo per incitare l’energia e soccorrere il corpo a gestire lo stress. Il ginseng aiuta ad attenuare la fatica e l’ansia relative allo smettere di fumare.

Abbiamo anche l’Avena sativa. L’avena sativa è un’ottima cura contro lo stress, debolezza e stanchezza, specialmente quando queste sono legate a depressione. Si tratta di tematiche che compaiono spesso nelle persone che stanno provando ad eliminare le sigarette.

Anche lo zenzero aiuta ad alleviare la voglia di fumare e, proprio come la liquirizia, lascia una percezione di appagamento al palato grazie al suo sapore forte che collabora a distrarre dalla voglia di sigaretta.

Infine abbiamo la Menta. Questa ha un effetto benefico sul sistema digestivo e ulteriormente aiuta ad attenuare il senso di nausea a volte legato allo smettere di fumare. Utile anche per operare su mal di testa, ansia e tensione. Il buon sapore aiuta inoltre se si soffre di alito cattivo.