Allerta insonnia: ecco tre motivi principali che nessuno conosceva

Tre motivi in particolare fanno scattare l’allerta insonnia e così ci troviamo a rigirarci nel letto tutta la notte. Le cause sono da imputare a comportamenti sbagliati e scorretti che assumiamo senza rendercene conto. Come già sappiamo dobbiamo evitare di fare un’intesa attività fisica prima di andare a dormire.

Ma dobbiamo anche scordarci di fare una cena abbondante, di bere caffè, tè o altri eccitanti. Anche il consumo di alcol può interferire negativamente con il sonno causando dei continui micro risvegli che vanno a peggiorare la qualità del nostro riposo. Ecco che con l’arrivo della bella stagione e del caldo subentrano altri problemi che facciamo fatica a riconoscere ma che causano l’allerta insonnia.

Allerta insonnia: un motivo che non avresti mai pensato potesse causare tanti problemi

L’arrivo dell’estate porta con sé un maggiore rischio di insonnia. I motivi possono essere diversi: allungamento delle giornate, presenze moleste delle zanzare, caldo soffocante, eccetera. A queste si aggiunge un altro motivo che spesso sottovalutiamo: l’incapacità di divertirsi. L’estate è una stagione che invita a stare con gli amici o con i familiari.

Le persone si riuniscono per trovarsi a chiacchierare, per mangiare assieme un boccone o per raccontarsi le ultime avventure al bar. Chi vive in solitudine, però, tutte queste cose non le fa. Inizia quindi a sentirsi di malumore e prova un certo malessere che nei casi più gravi può addirittura sfociare in una depressione.

Questi sintomi non ci abbandonano neanche la notte, portando con sé insonnia e micro risvegli. Ci sentiamo inadeguati e questo crea una sorta di ansia che fatichiamo a controllare. Per risolvere il problema e tornare a dormire bene dobbiamo aumentare le nostre uscite sociali, anche se ciò comporta andare da soli al cinema o al bar. Una volta usciti troveremo sicuramente qualcuno con cui fare due chiacchiere e questo lenirà non solo il nostro malessere ma migliorerà il buonumore e la qualità del sonno. Buttiamoci nella mischia e ne guadagneremo in salute.

Gli altri due motivi che causano insonnia

Rimanendo in ascolto alla sensazione di inadeguatezza, il fatto di non fare le vacanze estive porta malessere nel nostro quotidiano. Molte persone, non potendo fare ferie per motivi economici o personali, provano tristezza. Soprattutto se sono dei frequentatori abituali dei social, in cui vengono perennemente illustrati momenti di svago.

Così come la solitudine, l’impossibilità di fare vacanze ci fa sentire a disagio. Senza pensare che possiamo sfruttare il tempo a disposizione per realizzare un progetto personale oppure per dedicarci a conoscere meglio i dintorni. Ciò che dobbiamo fare è imparare ad accettare le limitazioni e a non viverle come forzature.

I social sono la terza causa di una crescente ansia sociale e dell’insonnia perché ci fanno sentire inadeguati, come abbiamo visto. Ma dobbiamo capire che i social rappresentano solo una parte della vita di una persona. L’altra è opportunamente oscurata perché non richiama l’attenzione di nessuno e quindi non vende. Spegniamo il cellulare, facciamo delle passeggiate nei dintorni e iniziamo a parlare con le persone: la sera prenderemo sonno come ghiri.