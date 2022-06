Bere ogni mattina acqua e limone: ecco cosa succede al nostro corpo

Il limone, nome scientifico Citrus Limon, è ricco di acido citrico, carotene, importanti sali minerali come il calcio, il fosforo, il potassio, il manganese, il ferro, il rame e vitamine A, del gruppo B e C. I limoni possiedono proprietà antibatteriche e antisettiche, utili soprattutto per il nostro sistema immunitario.

Inoltre, il limone ha anche proprietà diuretiche e depurative, stimola la diuresi e l’espulsione dell’eccesso di tossine dal corpo tramite i liquidi. Mangiare limone favorisce le secrezioni gastroepatiche e l’alcalinizzazione. Quest’ultima avviene grazie agli acidi presenti nel succo del frutto che, nel nostro corpo, permettono l’ossidazione dei minerali favorendo l’effetto alcalinizzante nel sangue.

Ma se al mattino, a stomaco vuoto, bevessimo un bicchiere di acqua e limone, noteremmo dei benefici? Cosa succede al nostro corpo? Scopriamolo insieme

Bere acqua e limone al mattino:

Inoltre, bere acqua e limone al mattino, aiuta sia dimagrimento, in quanto il limone contiene pectina, ovvero una sostanza che stimola il senso di sazietà, che la diuresi e l’eliminazione della cellulite. Ha anche benefici per ciò che riguarda i rimedi naturali anti età: il limone rende la pelle più luminosa, distende le rughe e depura il fegato. Bere acqua e limone al mattino rinfresca l’alito, ostacola la tosse e facilita la guarigione di infezioni polmonari.

Dopo aver visto insieme gli innumerevoli benefici che l’acqua e limone portano al nostro organismo, vediamo insieme come berla ogni giorno:

Come bere acqua e limone:

Bere acqua e limone al mattino a digiuno depura l’organismo, dona leggerezza e benessere e aiuta star bene.

pertanto è consigliato berla 10/15 minuti prima di fare colazione. L’acqua dovrà essere tiepida e il succo di un interno limone dovrà essere spremuto sul momento. Se il sapore non piace si può aggiungere un cucchiaino di miele per rendere il tutto più dolce, mossa utile a sommare alla bevanda anche le proprietà antibiotiche del miele.

Se le nostre difese immunitarie sono basse, o ci sentiamo particolarmente stanchi, possiamo bere acqua e limone ogni 2 giorni. Se abbiamo problemi di digestione possiamo bere acqua e limone ogni 3 giorni. Chi non ha particolari problemi di salute ma vuole beneficiare comunque delle proprietà del bere acqua e limone, può farlo ogni mattina ma per una sola settimana al mese.

Le controindicazioni più comuni:

Bere acqua e limone al mattino può avere controindicazioni? In alcuni casi sì. Non bisogna esagerare con l’assunzione della bevanda perché l’acido citrico contenuto nel limone può rovinare lo smalto dentale. Bere acqua e limone al mattino non è poi indicato per chi si soffre di gastrite, perché ne aumenterebbe l’acidità.