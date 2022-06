Bitcoin ha rappresentato un punto di svolta vero e proprio nell’ambito delle economie e della finanza, in quanto è considerabile la prima e ancora oggi la più importante criptovaluta in assoluto, che ha dato vita al contesto stesso, oggi popolato da svariate migliaia di varianti, che in un modo o nell’altro, risultano collegate proprio a Bitcoin. E’ stata concepita nel 2009, opera di un tutt’ora ignoto programmatore dal nickname Satoshi Nakamoto ed ha rappresentato la prima forma dai valuta elettronica complemtante decentralizzata e slegata da qualsiasi tipo di controllo esterno e autorità centrale. Le “monete” (ossia i token, definiti BTC) possono essere sviluppati attraverso un continuo lavoro da parte di “nodi” (computer) collegati attraverso un rete p2p. Il tutto viene gestito da un sistema basato sulla crittografia che rende ogni transazione anonima. Non è quindi considerabile una valuta di corso legale, come ad esempio il dollaro, l’euro e la sterlina, e il valore di Bitcoin viene condizionato esclusivamente dalla richiesta. I token di Bitcoin sono “limitati” sostanzialmente più sono ambiti ed acquistati, e maggiormente il prezzo sale.

Bitcoin, ecco perché dovresti investirci: la dichiarazione dell’esperto

Numerosi fattori nel corso degli anni hanno evidenziato le criticità legato alla volatilità di Bitcoin: personaggi come Elon Musk, ma anche eventi come la crisi energetica hanno sia favorito il valore che il suo “calo”: Bitcoin ha raggiunto il picco poco più di un anno fa con un valutazione di quasi 70 mila dollari per singolo BTC, valutazione che è successivamente “crollata” di recente anche sotto i 20 mila dollari, scatenando ovviamente proteste da parte degli investitori che hanno deciso di puntare cifre importanti. Alcune nazioni come il Paraguay e El Salvador hanno deciso negli ultimi anni di adottarla ufficialmente, affiancandola alle valute tradizionali. Anche per motivazioni di questo tipo conviene comunque tenere in considerazione l’ipotesi di un nuovo incremento e richiesta di Bitcoin, che come detto sono decisamente radicati in alcuni stati.

Molti grossi investitori (definiti whales ossia balene nel gergo finanziario) hanno già programmato di investire in queste settimane cifre importanti proprio ora che il prezzo è basso.