L’estate è simbolo di mare e vacanze, soprattutto per gli italiani, i quali spesso non rinunciano a qualche giorno di vacanza, tra male e montagna. Con l’arrivo del covid, queste vacanze, si sono dovute fermare per forza, dato le continue limitazioni. Con la voglia di ripartire però, sono aumentati anche i prezzi delle vacanze, case, cibo, ombrelloni (per chi sceglie di andare al mare), ormai costano molto di più. Per far ripartire l’economica ha anche messo a disposizione un bonus vacanze, ma non tutti lo accettano, hanno solo alzato i prezzi per guadagnarci di più.

Proprio per gli aumenti di prezzi, ritorna la Casa a 1 euro, cioè un’iniziativa che esiste da molti anni. Ma in cosa consiste realmente?

Case a 1 euro per le tue vacanze estive: ecco come approfittare

La casa a 1 euro è una sorta di riqualificazione che permette ai cittadini italiani di comprare a un euro delle case abbandonate. La prima volta fu fatto dal comune di Salemi, circa 10 anni fa.

Questo ha lo scopo sia di far parlare di quel determinato comunque, sia di far smuovere l’economia. Ciò significa che quando si va a comprare una casa a 1 euro, comunque deve rispettare delle determinate leggi, come una polizza specifica o l’obbligo di finire i lavori in un tempo specifico.

Sono molto i comuni che hanno aderito a questa iniziativa, soprattutto quei piccoli borghi che stanno sempre andando più a dimezzarsi. La maggior parte di queste case si trovano in delle località del sud. Le più d’amore sono a Castiglione di Sicilia in provincia di Catania, Leonforte ad Enna, Salemi a Trapani, Troina a Enna, Canicattì ad Agrigento, Augusta a Siracusa, Maida a Catanzaro, Cinquefrondi in provincia di Reggio Calabria, Montresta a Oristano, Romana e Nulvi a Sassari.

Non vi resta che scegliere una di queste località e comprarvi una casa a soli un euro.